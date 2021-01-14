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14 января, 2021
 
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"Очень красиво!", "Стильно и изысканно!", "Скромненько как-то". Осадчая показала свой праздничный стол

Украинская телеведущая Катя Осадчая опубликовала фото, сделанные у себя дома.

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Осадчая: Щедрый вечер. Маланки, или старый Новый год. С праздником!
Осадчая: Щедрый вечер. Маланки, или старый Новый год. С праздником!
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская телеведущая Катя Осадчая на своей странице в Instagram поделилась снимком стола, накрытого к празднованию старого Нового года. Снимки были сделаны у телеведущей дома.

"Щедрый вечер. Маланки, или старый Новый год. С праздником! Сегодня есть еще один шанс загадать все желания, которые не успели", – написала она 13 января.

Подписчики прокомментировали снимки.

"У вас всегда настолько тонко все подобрано! Очень красиво!" – отметила marianaskorzhinskaia.

"У вас, как всегда, все очень стильно и изысканно! Стол, как сказочный", – заявила alenushka_y.

"Скромненько как-то", – написала sazonovasvetlana1.

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Она ведет программу "Светская жизнь" на "1+1". Телеведущая вышла замуж за коллегу, Юрия Горбунова незадолго до рождения сына Ивана. Он родился 18 февраля 2017 года.

У Осадчей есть также старший сын, 18-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук.

Теги: праздники, телеведущая, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, праздничный стол, Старый Новый год
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