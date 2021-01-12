Бульвар Шоубиз
 
12 января, 2021
 
Новости

"И куда же это она так бежит в локдаун? За колготками? Или на Буковель? В Instagram потроллили Осадчую в Дубае

Украинская телеведущая Катя Осадчая в период локдауна в связи с пандемией коронавируса показала фото своего пляжного отдыха в ОАЭ.

Осадчая отдыхает с мужем
Осадчая отдыхает с мужем
Фото: gorbunovyuriy / Instagram

Украинская телеведущая Катя Осадчая на своей странице в Instagram поделилась снимком, сделанным в Дубае (ОАЭ) на пляже.

"На фото тщательно скрытые праздничные следы на талии, но они есть. И нимб колесом", – написала она и отметила, что автор фото – ее супруг и коллега Юрий Горбунов. 

"И куда же это она так бежит в локдаун? За колготками? Или на Буковель?" – спросил подписчик viktorvit388.

"Катя, красота в красоте", – прокомментировала stylistnadegda.

С 8 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине начался "карантин зимних каникул". Он продлится до 00.00 25 января. В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов). Магазины могут продавать еду, лекарства, средства гигиены, средства связи, ветеринарные препараты, а также бытовую химию.

Соцсети обсудили запрет на продажу непродовольственных товаров во время локдауна.

На горнолыжном курорте провел время президент Украины Владимир Зеленский. Харьковский бизнесмен Юрий Сапронов рассказал, что в Буковели очень много отдыхающих, невзирая на локдаун.

С начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 1,1 млн человек796 417 заболевших выздоровели, 19 835 – умерли. За последние сутки в стране госпитализировали 1372 пациента с COVID-19.

Теги: карантин, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, Буковель, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, локдаун
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Уткин: Уровень российского чемпионата по футболу опускается. Потому что страна беднеет
  Уткин: Уровень российского чемпионата по футболу опускается. Потому что страна беднеет
Дмитрий ГОРДОН
  Предки из Бессарабии, пионерлагерь, плавание с русскими моряками и "F...ck the EU". Что известно о Виктории Нуланд, которая, вероятно, вернется в Госдеп США
  Предки из Бессарабии, пионерлагерь, плавание с русскими моряками и "F...ck the EU". Что известно о Виктории Нуланд, которая, вероятно, вернется в Госдеп США
Наталия ДВАЛИ
Нардеп Дмитриева: Мне кажется, пришло время, когда в семьях стоит обсуждать вопросы донорства
Нардеп Дмитриева: Мне кажется, пришло время, когда в семьях стоит обсуждать вопросы донорства
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"И куда же это она так бежит в локдаун? За колготками? Или на Буковель? В Instagram потроллили Осадчую в Дубае
"И куда же это она так бежит в локдаун? За колготками? Или на Буковель? В Instagram потроллили Осадчую в Дубае
Названа сумма гонорара, который получат звезды "Секса в большом городе" за съемки во второй части сериала – СМИ
Названа сумма гонорара, который получат звезды "Секса в большом городе" за съемки во второй части сериала – СМИ
  "Иди ты, Вера". Брежнева рассказала, что делает в случае переедания
  "Иди ты, Вера". Брежнева рассказала, что делает в случае переедания
Разин: Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России
Разин: Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России
Билан во время отдыха на Мальдивах побрил голову налысо. Фото
Билан во время отдыха на Мальдивах побрил голову налысо. Фото
"Ничего себе мамуля! Как сестра". Loboda показала фото с 63-летней мамой в раздельном купальнике
"Ничего себе мамуля! Как сестра". Loboda показала фото с 63-летней мамой в раздельном купальнике
Вирастюк показал семейный отдых в горах
Вирастюк показал семейный отдых в горах
  47-летняя Королева и 50-летний Тарзан оголились полностью
  47-летняя Королева и 50-летний Тарзан оголились полностью
Премьера картины "Морбиус" перенесена из-за пандемии коронавируса
Премьера картины "Морбиус" перенесена из-за пандемии коронавируса
"Сутки осознавали". 55-летний Павлик и его беременная 26-летняя жена узнали пол ребенка
"Сутки осознавали". 55-летний Павлик и его беременная 26-летняя жена узнали пол ребенка
Уэст готовился к разводу с Кардашян с минувшей осени – СМИ
Уэст готовился к разводу с Кардашян с минувшей осени – СМИ
Беременная жена Павлика прокомментировала их 29-летнюю разницу в возрасте
Беременная жена Павлика прокомментировала их 29-летнюю разницу в возрасте
Крапивина заявила, что мечтает о втором ребенке, и рассказала, с кем готова пойти на свидание
Крапивина заявила, что мечтает о втором ребенке, и рассказала, с кем готова пойти на свидание
Куриное качатори. Рецепт от судьи "МастерШефа" Хименеса-Браво
Куриное качатори. Рецепт от судьи "МастерШефа" Хименеса-Браво
"Уже прошли немало". Ткаченко поздравил жену с годовщиной венчания
"Уже прошли немало". Ткаченко поздравил жену с годовщиной венчания
"Гребаная жесть". Переболевшая COVID-19 Ефросинина рассказала о самочувствии
"Гребаная жесть". Переболевшая COVID-19 Ефросинина рассказала о самочувствии
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS