"И куда же это она так бежит в локдаун? За колготками? Или на Буковель? В Instagram потроллили Осадчую в Дубае

Украинская телеведущая Катя Осадчая в период локдауна в связи с пандемией коронавируса показала фото своего пляжного отдыха в ОАЭ.

Украинская телеведущая Катя Осадчая на своей странице в Instagram поделилась снимком, сделанным в Дубае (ОАЭ) на пляже.

"На фото тщательно скрытые праздничные следы на талии, но они есть. И нимб колесом", – написала она и отметила, что автор фото – ее супруг и коллега Юрий Горбунов.

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"И куда же это она так бежит в локдаун? За колготками? Или на Буковель?" – спросил подписчик viktorvit388.

"Катя, красота в красоте", – прокомментировала stylistnadegda.

С 8 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине начался "карантин зимних каникул". Он продлится до 00.00 25 января. В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов). Магазины могут продавать еду, лекарства, средства гигиены, средства связи, ветеринарные препараты, а также бытовую химию.

Соцсети обсудили запрет на продажу непродовольственных товаров во время локдауна.

На горнолыжном курорте провел время президент Украины Владимир Зеленский. Харьковский бизнесмен Юрий Сапронов рассказал, что в Буковели очень много отдыхающих, невзирая на локдаун.

С начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 1,1 млн человек, 796 417 заболевших выздоровели, 19 835 – умерли. За последние сутки в стране госпитализировали 1372 пациента с COVID-19.