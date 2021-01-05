"Вечерний каток". Осадчая и Горбунов покатались на коньках

Украинские телеведущие и супруги Юрий Горбунов и Катя Осадчая опубликовали в своих микроблогах снимки совместного похода на каток.

Украинский телеведущий Юрий Горбунов разместил в Instagram снимки, сделанные на катке, куда он отправился с женой и коллегой Катей Осадчей.



"Пора на хоккей!" – написал он.

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"Вечерний каток воспитывает будущих олимпийских чемпионов", – прокомментировал Горбунов еще один пост.

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Осадчая также поделилась в Instagram снимками с катка.

"В детстве родители отдали меня на фигурное катание. До сих пор жалею, что эти занятия надолго не задержались в моем расписании, музыка и танцы стали в приоритете. Но стоять, ездить и падать меня успели научить, и это осталось на всю жизнь. Кстати, фигурному катанию учат взрослых, и это еще одна моя мечта после французского", – призналась она.

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Катя Осадчая и Юрий Горбунов оформили отношения незадолго до рождения сына Ивана. Ребенок родился 18 февраля 2017 года. У ведущей есть старший сын, 18-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук.



Катя Осадчая родилась 12 сентября 1983 года в Киеве. В юности строила карьеру модели. Она вела программу "Светские хроники" на канале "Тонис". Позже появился проект "Светская жизнь" на "1+1". Осадчая является его бессменной ведущей.



Юрий Горбунов родился 24 августа 1970 года в городе Новый Роздол Львовской области. Он вел программы "Три крапки", "Щасливий дзвiнок" на УТ-1, "Подъем" на "Новом канале", "Сніданок з "1+1", "Красота по-украински", "Я люблю Україну", "Великий пекарський турнір" и другие на "1+1".

Осадчая и Горбунов вместе будут вести шоу "Голос країни 11" на "1+1".