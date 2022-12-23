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23 декабря, 2022
 
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"Очень красиво внутри". Никитюк показала салон своего автомобиля

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Никитюк рассказала, чем завтракала на заправке
Никитюк рассказала, чем завтракала на заправке
Фото: lesia_nikituk / Instagram

35-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк 22 декабря в Instagram обнародовала фото, для которого позировала за рулем.

Никитюк засветила салон автомобиля на фото. Телеведущая позировала в голубом джемпере, джинсах и меховой шляпе, держа в руке стакан с кофе.

Никитюк сообщила, что позавтракала на заправке хот-догом. Она отметила, что при отсутствии электричества волосы можно посушить, используя сушку для рук.

"Ляля", – прокомментировала подписчица olga_vulkan.

"Леся, скажите, пожалуйста, какая марка вашего авто. Очень красиво внутри", – отметила ali_tu_moja_dusha.

Никитюк не ответила на этот комментарий.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1. С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале".

В первый день войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания. 1 июля ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.

Осенью 2022 года Никитюк в Польше снимала истории украинских беженцев для проекта "Le Маршрутка", который выходит на "Новом канале".

Теги: автомобили, телеведущая, Леся Никитюк, автомобиль
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