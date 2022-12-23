"Очень красиво внутри". Никитюк показала салон своего автомобиля

Никитюк засветила салон автомобиля на фото. Телеведущая позировала в голубом джемпере, джинсах и меховой шляпе, держа в руке стакан с кофе.
Никитюк сообщила, что позавтракала на заправке хот-догом. Она отметила, что при отсутствии электричества волосы можно посушить, используя сушку для рук.
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"Ляля", – прокомментировала подписчица olga_vulkan.
"Леся, скажите, пожалуйста, какая марка вашего авто. Очень красиво внутри", – отметила ali_tu_moja_dusha.
Никитюк не ответила на этот комментарий.
Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1. С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале".
В первый день войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания. 1 июля ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.
Осенью 2022 года Никитюк в Польше снимала истории украинских беженцев для проекта "Le Маршрутка", который выходит на "Новом канале".