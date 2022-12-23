"Очень красиво внутри". Никитюк показала салон своего автомобиля

Никитюк засветила салон автомобиля на фото. Телеведущая позировала в голубом джемпере, джинсах и меховой шляпе, держа в руке стакан с кофе.

Никитюк сообщила, что позавтракала на заправке хот-догом. Она отметила, что при отсутствии электричества волосы можно посушить, используя сушку для рук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Нікітюк (@lesia_nikituk)

"Ляля", – прокомментировала подписчица olga_vulkan.

"Леся, скажите, пожалуйста, какая марка вашего авто. Очень красиво внутри", – отметила ali_tu_moja_dusha.

Никитюк не ответила на этот комментарий.