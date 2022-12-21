"Вас не видно". Никитюк призвала пешеходов надевать светоотражающую одежду и попросила прощения за фотошоп

"Друзья, наступает вечер, а вечера сейчас как никогда темные. И очень важно этими темными вечерами надевать светоотражающие элементы одежды, значки, повязки – все, что есть. Скажу по-простому: вас не видно, особенно когда ты водитель. Переходите дорогу осторожно. Берегите себя и тех, кто за рулем!" – написала она.
Никитюк отметила, что на фото сделан фотошоп куртки, чтобы донести послание.
"Если криво – извините", – добавила телеведущая.
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В первый день войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания. 1 июля ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.
Осенью 2022 года Никитюк в Польше снимала истории украинских беженцев для проекта "Le Маршрутка", который выходит на "Новом канале".
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го, 10-го и 16 декабря были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.
Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.