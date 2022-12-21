"Вас не видно". Никитюк призвала пешеходов надевать светоотражающую одежду и попросила прощения за фотошоп

Никитюк: Друзья, наступает вечер, а вечера сейчас как никогда темные Фото: lesia_nikituk / Instagram

"Друзья, наступает вечер, а вечера сейчас как никогда темные. И очень важно этими темными вечерами надевать светоотражающие элементы одежды, значки, повязки – все, что есть. Скажу по-простому: вас не видно, особенно когда ты водитель. Переходите дорогу осторожно. Берегите себя и тех, кто за рулем!" – написала она.

Никитюк отметила, что на фото сделан фотошоп куртки, чтобы донести послание.

"Если криво – извините", – добавила телеведущая.