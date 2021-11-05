"Очень нежное белье, подчеркивает все ее прелести". В сети обсуждают новый необычный наряд Тины Кароль

Тина Кароль появилась на встрече с украинскими блогерами в новом наряде Фото: tina_karol / Instagram

"Насколько Тина красивая, но этот костюм…", – прокомментировала фото пользователь с ником klinikazdoroviya.

"Очень нежное белье на Тине, подчеркивает все ее прелести. Или она без него…", – предположил denisyarovoy111.

"Тиночка, раньше вы были лучше, а сейчас я вас не понимаю", – призналась natash3004.

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