"Очень возбуждает", "Мать, предупреждай". Жена Дяди Жоры снялась в чулках, оголив грудь

Откровенный образ Мичковская дополнила белой рубашкой, завязав ее концы узлом. Жена артиста позирует в кадре, приподняв вверх лиф и оголив грудь.
"Надо делать больше раздетых фотосессий. Поднимать свой боевой дух", – написала Мичковская.
"Мать, ты же предупреждай. И на паспорт фото можно было попроще сделать. А так – огонь", – отреагировал на откровенные снимки жены ведущий.
"Очень возбуждает", – прокомментировали подписчики.
"Невероятно. Никогда не скажешь, что вы мама трех дочерей", – оценили снимки пользователи сети.
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Шоумен Дядя Жора (настоящее имя артиста – Вадим Мичковский) родился в 1975 году в Хмельницком. В 1992 году организовал команду КВН "Три толстяка". В 2008 году актер принимал участие в проекте "Танцюю для тебе" на телеканале "1+1".
Вместе с женой Натальей шоумен воспитывает трех дочерей: Ульяну, Устинью и Амину.