"Очень возбуждает", "Мать, предупреждай". Жена Дяди Жоры снялась в чулках, оголив грудь

Откровенный образ Мичковская дополнила белой рубашкой, завязав ее концы узлом. Жена артиста позирует в кадре, приподняв вверх лиф и оголив грудь.

"Надо делать больше раздетых фотосессий. Поднимать свой боевой дух", – написала Мичковская.

"Мать, ты же предупреждай. И на паспорт фото можно было попроще сделать. А так – огонь", – отреагировал на откровенные снимки жены ведущий.

"Очень возбуждает", – прокомментировали подписчики.

"Невероятно. Никогда не скажешь, что вы мама трех дочерей", – оценили снимки пользователи сети.

View this post on Instagram Публикация от ЕКСПЕРТ З ХАРЧУВАННЯ * (@natali_michkovska)