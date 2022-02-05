"Очень вульгарно". Седокова в лифе, который слился с цветом тела, записала послание для бывших

Ее образ дополнили шелковые штаны и шелковый халат.

"Привет. Я так давно хотела тебе сказать. Понимаешь, это не меня много – это тебя слишком мало", – сообщила она в ролике.

"Записала звук, чтобы вы могли послать его бывшим", – подписала Седокова публикацию, добавив: "Скажите, Аня тебе передала".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

"Какая пошлость", – прокомментировала anqelika84.

"О-о-о, красота, штучки-заманушки", – написал пользователь healer_leraxom.

"Очень вульгарно", – отметила natali_ilmira.