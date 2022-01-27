"Дорого-богато", "Понты, понты, понты". Седокова показала свой новый дом в США

Седокова: Самый красивый дом в Майами, и мы в нем живем! Фото: annasedokova / Instagram

"Самый красивый дом в Майами, и мы в нем живем! Я помню, как они все говорили, что я не справлюсь, что не выйдет или выйдет ненадолго, и еще 100 причин, почему "Нет". Но я всегда находила свое "Да". И мне всегда было наплевать на то, что они думают. Все будет, если ты знаешь, как", – написала она.

Седокова провела импровизированную экскурсию по своему дому.

В ролике певица показала также своего мужа, 29-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тимму, и своего сына Гектора..

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

"Понты, понты, понты. Печально", – прокомментировала подписчица welcome_to_provincia.

"Дорого-богато", – написал va.dim_tulpanov.