"Дорого-богато", "Понты, понты, понты". Седокова показала свой новый дом в США

"Самый красивый дом в Майами, и мы в нем живем! Я помню, как они все говорили, что я не справлюсь, что не выйдет или выйдет ненадолго, и еще 100 причин, почему "Нет". Но я всегда находила свое "Да". И мне всегда было наплевать на то, что они думают. Все будет, если ты знаешь, как", – написала она.
Седокова провела импровизированную экскурсию по своему дому.
В ролике певица показала также своего мужа, 29-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тимму, и своего сына Гектора..
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"Понты, понты, понты. Печально", – прокомментировала подписчица welcome_to_provincia.
"Дорого-богато", – написал va.dim_tulpanov.
С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".
Всего в дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов. Она живет в РФ и США, а работает в России.
Замуж за Тимму Седокова вышла в сентябре 2020 года.
У певицы трое детей: две дочери – Алина и Моника и сын Гектор. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года, сына Гектора (2017) – от российского бизнесмена Артема Комарова.