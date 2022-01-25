Тина Кароль: С 25 лет, как только мы начали бороться с мужем за жизнь, я не праздновала ни одного дня рождения

"С 25 лет, как только мы начали бороться с мужем за жизнь, я не праздновала ни одного дня рождения! Всегда выбирала сидеть в студии, петь, сниматься в "Голосе" или убегать от лишних глаз и поздравлений на Северный полюс, к северному сиянию. Это всего лишь день, но так много в нем надежд. Благодарю за поздравления", – написала она.

Тина Кароль включила в подборку снимки со своим сыном Вениамином и директором Павлом Орловым, а также показала, как в один из дней рождения ее поздравляли поклонники.

25 января Тине Кароль исполнилось 37 лет.

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