Тина Кароль: С 25 лет, как только мы начали бороться с мужем за жизнь, я не праздновала ни одного дня рождения

"С 25 лет, как только мы начали бороться с мужем за жизнь, я не праздновала ни одного дня рождения! Всегда выбирала сидеть в студии, петь, сниматься в "Голосе" или убегать от лишних глаз и поздравлений на Северный полюс, к северному сиянию. Это всего лишь день, но так много в нем надежд. Благодарю за поздравления", – написала она.
Тина Кароль включила в подборку снимки со своим сыном Вениамином и директором Павлом Орловым, а также показала, как в один из дней рождения ее поздравляли поклонники.
25 января Тине Кароль исполнилось 37 лет.
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Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.
Муж Тины Кароль, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. У них родился сын Вениамин (2008).