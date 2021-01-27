"Очень залипательное видео". Модель с 15-м размером груди попрыгала перед камерой

Обладательница самого пышного бюста в Украине Мила Кузнецова поделилась роликом, снятым в бассейне.

Украинская plus size модель Мила Кузнецова обнародовала в Instagram ролик, снятый во время отдыха. Она в раздельном купальнике показала, как прыгает в воде в бассейне.

"Хочется прокричать: "Остановись, мгновенье, ты прекрасно!" Пока у меня получается только его замедлить", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МИЛА КУЗНЕЦОВА, MISS WORLD * (@mila_kuznetsova10)

Подписчики прокомментировали пост.

"Твоя красота естественная", – отметил rsast2225.

"Очень залипательное видео. Как же я хочу в лето. А ты, как всегда, неотразима", – написала _l.kris._.

Мила Кузнецова была участницей шоу "Модель XL" на "1+1". Ранее говорилось, что она является обладательницей груди 13-го размера. Например, такая информация подавалась в программе "ЖВЛ" на "1+1". Сама Кузнецова заверила, что ее бюст 15-го размера.

Кузнецова работает помощником адвоката и принимает участие в фотосессиях как модель.



Кузнецову официально признали обладательницей самой большой натуральной груди в Украине. Ее внесли в Национальный реестр рекордов Украины.