Бульвар Шоубиз
 
11 января, 2022
 
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"Очуметь". 40-летняя Лилия Ребрик показала шпагат на шпильках

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Лилия Ребрик села на шпагат в брючном костюме и в туфлях на высоких каблуках
Лилия Ребрик села на шпагат в брючном костюме и в туфлях на высоких каблуках
Фото: liliia.rebrik / Instagram

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик 10 января опубликовала в Instagram видео, как в брючном деловом костюме и на шпильках садится на шпагат на съемочной площадке.

"Если не хотите после праздников мерить талию – мерьте длину ног", – подписала ролик 40-летняя ведущая.

"Эффектно, но лучше талию", – прокомментировал пост Ребрик nash_massage_dk.

"Я за штаны волновалась", – призналась _nikalaevna_.

"Очуметь", – восхитилась vika_cruises.

Контекст:

Лилия Ребрик родилась 8 мая 1981 года в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В том же году она стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. Позже на этом же канале вела шоу "Танцует все!". С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною".

Ребрик замужем за танцором Андреем Диким. Они познакомились на шоу "Танцы со звездами" на телеканале СТБ в 2011 году. В их паре Ребрик была "звездой", а Дикий – ее наставником. В том же году они оформили брак. У пары двое детей: Диана (2012) и Полина (2018).

Теги: видео, телеведущая, актриса, Лилия Ребрик, шпагат, каблуки
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