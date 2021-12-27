Бульвар Шоубиз
 
27 декабря, 2021
 
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"Ты же бактерии привезешь домой!" Ребрик рассказала, как семья реагирует на ее откровенные сцены на экране

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Ребрик: Я, конечно, не готова к таким сценам
Ребрик: Я, конечно, не готова к таким сценам
Фото: liliia.rebrik / Instagram

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик в интервью YouTube-каналу "Зе Интервьюер", которое вышло 23 декабря, рассказала, как ее муж – хореограф Андрей Дикий – и старшая дочь Диана реагируют, когда видят ее в откровенных сценах в кино или телесериалах.

"Конечно, мой муж во всем видит критические моменты. Я ему говорю: "Ну что ты там увидел? Мы просто поцеловались". А моя старшая дочь Диана, когда была маленькой, говорила: "Мама, ну что ты делаешь? Ты же сказала, что поехала на гастроли!" А в этот момент показывали серию, где у меня был какой-то поцелуй, она сказала: "Ты же бактерии привезешь домой!" – поделилась Ребрик.

По словам 40-летней актрисы, перед съемками эротических сцен артисты всегда оговаривают, до какой степени откровенности они готовы в кадре.

"Если сцена прямо откровенная, то я, конечно, откажусь. Если же это просто поцелуи, без которых невозможны главные роли… Актер сам определяет границы своего личного пространства, которые готов открывать и не готов. Я, конечно, не готова к таким сценам", – призналась Ребрик.

ВИДЕО
Видео: Зе Интервьюер / YouTube
Контекст:

Лилия Ребрик родилась 8 мая 1981 года в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В том же году она стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. Позже на этом же канале вела шоу "Танцует все!". С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною".

Лилия Ребрик и Андрей Дикий познакомились на шоу "Танцы со звездами" на телеканале СТБ в 2011 году. В их паре Ребрик была "звездой", а Дикий – ее наставником. В том же году они оформили брак. У пары двое детей: Диана (2012) и Полина (2018).

Теги: кино, телеведущая, семья, актриса, Лилия Ребрик, поцелуй, эротика, Андрей Дикий
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