  "Ты же бактерии привезешь домой!" Ребрик рассказала, как семья реагирует на ее откровенные сцены на экране

"Конечно, мой муж во всем видит критические моменты. Я ему говорю: "Ну что ты там увидел? Мы просто поцеловались". А моя старшая дочь Диана, когда была маленькой, говорила: "Мама, ну что ты делаешь? Ты же сказала, что поехала на гастроли!" А в этот момент показывали серию, где у меня был какой-то поцелуй, она сказала: "Ты же бактерии привезешь домой!" – поделилась Ребрик.

По словам 40-летней актрисы, перед съемками эротических сцен артисты всегда оговаривают, до какой степени откровенности они готовы в кадре.

"Если сцена прямо откровенная, то я, конечно, откажусь. Если же это просто поцелуи, без которых невозможны главные роли… Актер сам определяет границы своего личного пространства, которые готов открывать и не готов. Я, конечно, не готова к таким сценам", – призналась Ребрик.

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Видео: Зе Интервьюер / YouTube