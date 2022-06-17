Одесский спасатель сделал предложение любимой, поднявшись на вышке к окну ее кабинета. Фото

Свитлая и Иванов – коллеги
Фото: ДСНС України / Facebook
Одесский спасатель Андрей Иванов сделал предложение своей возлюбленной и коллеге Юлии Свитлой, поднявшись к окну ее рабочего кабинета с цветами и кольцом на подъемнике. Об этом сообщается 16 июня на странице ГСЧС Украины в Facebook.
В публикации отмечается, что появление Иванова в кабинете необычным способом стало для его девушки неожиданностью, как и само признание в любви.
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