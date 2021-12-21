"Официально разведенная" блогер Пустовит обнажила грудь и ногу в роскошном платье

Образ Пустовит на фото дополнили черные туфли на высоком каблуке и платформе.

"Официально разведена", – подписала она публикацию.

Ее снимок собрал около 135 тыс. лайков.

"О, это идеальное платье для фееричного начала нового этапа в жизни", – прокомментировала lora_vivat.

"Шикарная. Мои поздравления", – написала iulia_berko.

Контекст:

Пустовит родилась в 1995 году в Чорткове Тернопольской области. Свой блог она ведет с 2006 года, на нее подписаны 1,9 млн человек. Пустовит – обладательница титула Influencer #1 in Ukraine по версии Cosmopolitan.

В браке с Игорем Пустовитом она была с 2015 года. У пары двое детей – Даниил (2016) и Евгений (2018).