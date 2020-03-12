"Следующий альбом будет чувственным". Огневич поделилась новой песней

Украинская певица Злата Огневич сняла на видео исполнение новой песни под аккомпанемент клавишных.

Огневич: Недавно делилась своей лирикой, а сегодня пришла мелодия к тем словам... Фото: zlata.ognevich / Instagram

Украинская певица Злата Огневич разместила в Instagram ролик, в котором поет новую песню на украинском языке. Певица аккомпанирует себе на синтезаторе.

"Недавно делилась своей лирикой, а сегодня пришла мелодия к тем словам... Чувствую, что следующий альбом будет чувственным. Очень", – написала она.

В дискграфии Огневич 25 альбомов. Первый, "Остров любви", певица выпустила в 2010 году. Последний на март 2020-го – "Солодка кара", который вышел в 2019 году. Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место, набрав 214 баллов.