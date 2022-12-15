Огневич прокомментировала обвинения в плагиате после премьеры новой песни

Огневич: Когда записывала песню, думала о женщинах, которым она посвящена и их горю, погибшим героям на войне. И точно не думала о творчестве других артистов Фото: Zlata Ognevich / Facebook

"Я совершенно не обращаю внимание на хейт, потому что, когда я записывала эту песню, думала о женщинах, которым она посвящена и их горю, погибшим героям на войне. И точно я не думала о творчестве других артистов. А те люди, которые ищут черную кошку в темной комнате, – им просто нечем заняться", – заявила артистка.

Она подчеркнула, что слушает разную музыку, но не думала о композиции Билли Айлиш, когда писала эту песню.