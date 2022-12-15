Огневич прокомментировала обвинения в плагиате после премьеры новой песни

"Я совершенно не обращаю внимание на хейт, потому что, когда я записывала эту песню, думала о женщинах, которым она посвящена и их горю, погибшим героям на войне. И точно я не думала о творчестве других артистов. А те люди, которые ищут черную кошку в темной комнате, – им просто нечем заняться", – заявила артистка.
Она подчеркнула, что слушает разную музыку, но не думала о композиции Билли Айлиш, когда писала эту песню.
Огневич посвятила песню "Як мені бути" украинским женщинам, чьи сыновья, мужья и отцы погибли на войне против российских оккупантов.
В сети обратили внимание, что композиция имеет сходство с хитом Билли Айлиш.