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15 декабря, 2022
 
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Огневич прокомментировала обвинения в плагиате после премьеры новой песни

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Огневич: Когда записывала песню, думала о женщинах, которым она посвящена и их горю, погибшим героям на войне. И точно не думала о творчестве других артистов
Огневич: Когда записывала песню, думала о женщинах, которым она посвящена и их горю, погибшим героям на войне. И точно не думала о творчестве других артистов
Фото: Zlata Ognevich / Facebook

Украинская певица Злата Огневич 15 декабря в эфире канала ТЕТ прокомментировала обвинения подписчиков и блогеров, которые заявили, что ее новая песня "Як мені бути" "нота в ноту" повторяет хит американской певицы Билли Айлиш Lovely (2018).

"Я совершенно не обращаю внимание на хейт, потому что, когда я записывала эту песню, думала о женщинах, которым она посвящена и их горю, погибшим героям на войне. И точно я не думала о творчестве других артистов. А те люди, которые ищут черную кошку в темной комнате, – им просто нечем заняться", – заявила артистка.

Она подчеркнула, что слушает разную музыку, но не думала о композиции Билли Айлиш, когда писала эту песню.

Контекст:

Огневич посвятила песню "Як мені бути" украинским женщинам, чьи сыновья, мужья и отцы погибли на войне против российских оккупантов. 

В сети обратили внимание, что композиция имеет сходство с хитом Билли Айлиш.

Теги: плагиат, Злата Огневич, Билли Айлиш
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