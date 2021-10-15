"Огонь! Женственно!", "Умереть, не встать!" Бадоева надела радикальное мини

Бадоева: Предлагаю вам выбрать лучший образ из выпуска про Майорку Фото: zhanna_badoeva / Instagram

"Предлагаю вам выбрать лучший образ из выпуска про Майорку. Среди пяти нарядов у меня есть свой фаворит. Посмотрим, совпадут ли наши вкусы", – написала она.

На нескольких фото Бадоева позировала в радикальном мини, засветив голые ноги.

View this post on Instagram Публикация от Zhanna Badoeva - Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva)

"Первый вариант – просто отпад! Умереть, не встать!" – заявила подписчица nina_kasatka.

"Огонь! Женственно!" – отметила kazakova8431.

Бадоева на момент публикации новости не ответила, какой образ ей самой нравится больше всего.