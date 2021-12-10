"Ох и орех, так и просится на грех". Глюк'oZa прогнулась и выставила пятую точку перед фотографом

Образ певицы во время съемки дополнили красный в белую полоску свитер и черные трусы.
Вместо подписи к публикации 35-летняя Глюк'oZa оставила эмодзи в виде белого сердца.
"В таком возрасте гордиться только жопой очень печально", – отметил allaresetnicov.
"Отличный такой мини-компас для поиска приключений!" – написал fcbfarrukh.
"Ох и орех, так и просится на грех", – прокомментировал leprechaun161.
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Глюк'оZа (настоящее имя – Наталья Ионова) родилась 7 июня 1986 года.
17 июня 2006 года она вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова, совладельца нефтяной компании Ruspetro. У пары двое детей – 14-летняя Лидия и 10-летняя Вера.
В августе 2020 года певице на три года запретили въезд на территорию Украины. Она посещала с концертами Крым после его аннексии в 2014 году, нарушив украинское законодательство.