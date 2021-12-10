"Ох и орех, так и просится на грех". Глюк'oZa прогнулась и выставила пятую точку перед фотографом

Вместо подписи к публикации Глюк'oZa оставила эмодзи в виде белого сердца Фото: glukozamusic / Instagram

Образ певицы во время съемки дополнили красный в белую полоску свитер и черные трусы.

Вместо подписи к публикации 35-летняя Глюк'oZa оставила эмодзи в виде белого сердца.

"В таком возрасте гордиться только жопой очень печально", – отметил allaresetnicov.

"Отличный такой мини-компас для поиска приключений!" – написал fcbfarrukh.

"Ох и орех, так и просится на грех", – прокомментировал leprechaun161.

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