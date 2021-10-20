"Ох, какая походка! Кошечка, иди ко мне". Дорофеева в стрингах и с фатой невесты на голове прошлась по полю

Дорофеева пообещала на днях выпустить новый клип, фрагмент из которого уже обнародовала в соцсети Фото: nadyadorofeeva / Instagram

В обнародованном фрагменте она в стрингах, корсете и в фате идет по полю с завязанными спереди руками. Пост Дорофеевой набрал больше полумиллиона просмотров и свыше 500 комментариев.

"Кайф", – написала annagrigoryeva_.

"Не холодно?" – поинтересовался _xvrtse_.

"А почему невеста в трусах?" – удивился nagornykh.a.

"Не, ну в трусах обязательно. Как они задолбали с этими труселями!" – призналась ellasawchenko.

"Ох, какая походка! Кошечка, иди ко мне", – попросил kucenkoalexsey773777.

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