Оладьи из пшена. Рецепт бюджетного блюда от кулинарного эксперта

Для приготовления понадобятся один стакан готового пшена, 40 г сахара, одно яйцо, 50 мл растительного масла, 20 г муки, один пакетик разрыхлителя.
Готовую кашу необходимо выложить в чистую посуду, добавить разрыхлитель и муку. Замесить.
В другой посуде взбить яйцо с сахаром до однородной массы. Перелить содержимое в емкость с кашей.
На сковороде разогреть растительное масло. Сформировать оладьи и выложить на сковороду. Жарить по одной минуте с каждой стороны.
Якутов был бренд-шефом одного из ресторанов Чернигова, с 2016 года на аналогичной должности работал в Киеве. В 2017 году в День Независимости Украины Якутов провел званый ужин в Совете Европы. Он стал одним из главных популяризаторов современной украинской кухни.
С 2021 года кулинар является судьей "Адской кухни", с 2022 года – эксперт проекта "На ножах".