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23 марта, 2022
 
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Оладьи из пшена. Рецепт бюджетного блюда от кулинарного эксперта

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Оладьи жарятся по минуте с каждой стороны
Оладьи жарятся по минуте с каждой стороны
Фото: depositphotos.com

Эксперт кулинарного проекта "На ножах" на украинском "Новом канале" Алекс Якутов поделился рецептом оладий из пшена – простого блюда, которое можно приготовить при наличии минимума продуктов . Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба "Нового канала".

Для приготовления понадобятся один стакан готового пшена, 40 г сахара, одно яйцо, 50 мл растительного масла, 20 г муки, один пакетик разрыхлителя.

Готовую кашу необходимо выложить в чистую посуду, добавить разрыхлитель и муку. Замесить.

В другой посуде взбить яйцо с сахаром до однородной массы. Перелить содержимое в емкость с кашей.

На сковороде разогреть растительное масло. Сформировать оладьи и выложить на сковороду. Жарить по одной минуте с каждой стороны.

Контекст:

Якутов был бренд-шефом одного из ресторанов Чернигова, с 2016 года на аналогичной должности работал в Киеве. В 2017 году в День Независимости Украины Якутов провел званый ужин в Совете Европы. Он стал одним из главных популяризаторов современной украинской кухни.

С 2021 года кулинар является судьей "Адской кухни", с 2022 года – эксперт проекта "На ножах".

Теги: продукты, ресторан, блогеры, сахар, рецепт, рецепты, масло, оладьи
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