Оладьи из пшена. Рецепт бюджетного блюда от кулинарного эксперта

Для приготовления понадобятся один стакан готового пшена, 40 г сахара, одно яйцо, 50 мл растительного масла, 20 г муки, один пакетик разрыхлителя.

Готовую кашу необходимо выложить в чистую посуду, добавить разрыхлитель и муку. Замесить.

В другой посуде взбить яйцо с сахаром до однородной массы. Перелить содержимое в емкость с кашей.

На сковороде разогреть растительное масло. Сформировать оладьи и выложить на сковороду. Жарить по одной минуте с каждой стороны.