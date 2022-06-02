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02 июня, 2022
 
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Оладьи с бананом и шоколадом. Рецепт актрисы студии "Квартал 95" Саливанчук

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Оладьи по рецепту Саливанчук готовятся 10 минут
Оладьи по рецепту Саливанчук готовятся 10 минут
Фото: depositphotos.com

Украинская актриса Анна Саливанчук 26 мая в Instagram опубликовала видео, в котором показала, как приготовить оладьи с шоколадной начинкой.

"Мои дорогие! Сегодня готовлю для вас нереально вкусные банановые оладьи с шоколадом! Это отличный завтрак как для любителей сладенького на завтрак, так и для наших деток!" – написала она.

Актриса отметила, что время приготовления блюда – 10 минут.

Ингредиенты: бананы – 2 шт., яйца – 2 шт., рисовая мука – 120 г, сахарная пудра – 1 ч. л., разрыхлитель – 1 ч. л., шоколад для начинки.

Бананы нужно измельчить блендером, добавить все ингредиенты для теста, перемешать. На сковороду положить столовую ложку теста, сверху – кусочек шоколада и добавить еще ложку теста. Обжарить оладьи с двух сторон на среднем огне.

Контекст:

Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.

Теги: шоколад, студия Квартал 95, бананы, актриса, сахар, Анна Саливанчук, рецепт, яйца, рецепты, блюда, оладьи
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