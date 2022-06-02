Оладьи с бананом и шоколадом. Рецепт актрисы студии "Квартал 95" Саливанчук

"Мои дорогие! Сегодня готовлю для вас нереально вкусные банановые оладьи с шоколадом! Это отличный завтрак как для любителей сладенького на завтрак, так и для наших деток!" – написала она.

Актриса отметила, что время приготовления блюда – 10 минут.

Ингредиенты: бананы – 2 шт., яйца – 2 шт., рисовая мука – 120 г, сахарная пудра – 1 ч. л., разрыхлитель – 1 ч. л., шоколад для начинки.

Бананы нужно измельчить блендером, добавить все ингредиенты для теста, перемешать. На сковороду положить столовую ложку теста, сверху – кусочек шоколада и добавить еще ложку теста. Обжарить оладьи с двух сторон на среднем огне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ann Salivanchyk (@salivanchuk.anna)