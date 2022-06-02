Оладьи с бананом и шоколадом. Рецепт актрисы студии "Квартал 95" Саливанчук

"Мои дорогие! Сегодня готовлю для вас нереально вкусные банановые оладьи с шоколадом! Это отличный завтрак как для любителей сладенького на завтрак, так и для наших деток!" – написала она.
Актриса отметила, что время приготовления блюда – 10 минут.
Ингредиенты: бананы – 2 шт., яйца – 2 шт., рисовая мука – 120 г, сахарная пудра – 1 ч. л., разрыхлитель – 1 ч. л., шоколад для начинки.
Бананы нужно измельчить блендером, добавить все ингредиенты для теста, перемешать. На сковороду положить столовую ложку теста, сверху – кусочек шоколада и добавить еще ложку теста. Обжарить оладьи с двух сторон на среднем огне.
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Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.
Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.