"Он взрослый человек". 23-летняя Мусиенко высказалась о романе с Вакарчуком

"Мне даже не хотелось комментировать слухи о романе со Святославом, потому что любые мои комментарии по этому поводу будут расцениваться как факт того, что все эти сплетни я воспринимаю серьезно... Со Святославом у нас очень плодотворные, только творческие отношения", – заявила Мусиенко.
Певица заверила, что не общается с Вакарчуком о его недавнем разводе с Лялей Фонаревой.
"Мы со Святославом не общаемся на такие темы. Даже если бы и общались, никто бы не узнал об этом. У нас дружеские отношения. Я знаю, что он взрослый человек и что он принимает решения, который для него правильные. Я его поддерживаю в этом", – подчеркнула Виталина.
Святослав Вакарчук разошелся с женой: что известно.
Украинский музыкант и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук разошелся с женой Лялей Фонаревой. Вместе пара была более 20 лет. Об этом артист сообщил в Facebook.
Мусиенко была в команде Вакарчука в вокальном шоу "Голос країни" на "1+1".
12 июня 2021 года Вакарчук заявил, что их с супругой Лялей Фонаревой дороги разошлись. Он попросил с уважением относиться к их с экс-супругой личному пространству, но не назвал причины расставания.
Вакарчук и Фонарева прожили вместе около 20 лет. Певец редко комментировал подробности семейной жизни. В декларации Вакарчука за 2020 год указывается, что они с Фонаревой официально не являются мужем и женой – супруга артиста указана как совместно проживающее лицо. Общих детей у Вакарчука и Фонаревой нет.
12 июня Telegram-канал "Культурная прачечная" сообщил, что якобы причиной его расставания с Фонаревой стала другая женщина. В публикации отмечалось, что Вакарчук якобы состоит в отношениях с 40-летней женщиной и их вместе видели во Львове.