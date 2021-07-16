Бульвар Шоубиз
 
16 июля, 2021
 
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"Он взрослый человек". 23-летняя Мусиенко высказалась о романе с Вакарчуком

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Вакарчук и Мусиенко выходят на сцену вместе
Вакарчук и Мусиенко выходят на сцену вместе
Фото: vitalinamusiienko / Instagram

23-летняя украинская певица Виталина Мусиенко, сотрудничающая с фронтменом группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком в проекте "Оранжерея", впервые прокомментировала слухи о любовной связи с ним. Певица дала интервью изданию "Обозреватель".

"Мне даже не хотелось комментировать слухи о романе со Святославом, потому что любые мои комментарии по этому поводу будут расцениваться как факт того, что все эти сплетни я воспринимаю серьезно... Со Святославом у нас очень плодотворные, только творческие отношения", – заявила Мусиенко.

Певица заверила, что не общается с Вакарчуком о его недавнем разводе с Лялей Фонаревой.

"Мы со Святославом не общаемся на такие темы. Даже если бы и общались, никто бы не узнал об этом. У нас дружеские отношения. Я знаю, что он взрослый человек и что он принимает решения, который для него правильные. Я его поддерживаю в этом", – подчеркнула Виталина.

Святослав Вакарчук разошелся с женой: что известно.
Украинский музыкант и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук разошелся с женой Лялей Фонаревой. Вместе пара была более 20 лет. Об этом артист сообщил в Facebook.

Контекст:

Мусиенко была в команде Вакарчука в вокальном шоу "Голос країни" на "1+1".

12 июня 2021 года Вакарчук заявил, что их с супругой Лялей Фонаревой дороги разошлись. Он попросил с уважением относиться к их с экс-супругой личному пространству, но не назвал причины расставания.

Вакарчук и Фонарева прожили вместе около 20 лет. Певец редко комментировал подробности семейной жизни. В декларации Вакарчука за 2020 год указывается, что они с Фонаревой официально не являются мужем и женой – супруга артиста указана как совместно проживающее лицо. Общих детей у Вакарчука и Фонаревой нет.

12 июня Telegram-канал "Культурная прачечная" сообщил, что якобы причиной его расставания с Фонаревой стала другая женщина. В публикации отмечалось, что Вакарчук якобы состоит в отношениях с 40-летней женщиной и их вместе видели во Львове.


Теги: Святослав Вакарчук, любовь, певица, музыкант, Океан Эльзы, Виталина Мусиенко
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