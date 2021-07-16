"Он взрослый человек". 23-летняя Мусиенко высказалась о романе с Вакарчуком

"Мне даже не хотелось комментировать слухи о романе со Святославом, потому что любые мои комментарии по этому поводу будут расцениваться как факт того, что все эти сплетни я воспринимаю серьезно... Со Святославом у нас очень плодотворные, только творческие отношения", – заявила Мусиенко.

Певица заверила, что не общается с Вакарчуком о его недавнем разводе с Лялей Фонаревой.

"Мы со Святославом не общаемся на такие темы. Даже если бы и общались, никто бы не узнал об этом. У нас дружеские отношения. Я знаю, что он взрослый человек и что он принимает решения, который для него правильные. Я его поддерживаю в этом", – подчеркнула Виталина.

Святослав Вакарчук разошелся с женой: что известно.

Украинский музыкант и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук разошелся с женой Лялей Фонаревой. Вместе пара была более 20 лет. Об этом артист сообщил в Facebook.