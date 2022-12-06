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06 декабря, 2022
 
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"Она боролась с огромной силой". От рака скончалась голливудская звезда Кирсти Элли

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По словам близких Элли, совсем недавно у нее диагностировали рак
По словам близких Элли, совсем недавно у нее диагностировали рак
Фото: ЕРА

Лауреат премий "Эмми" и "Золотой глобус", американская комедийная актриса Кирсти Элли скончалась на 71-м году жизни. Об этом сообщили ее дети 5 декабря в Instagram.

"Наша невероятная и любящая мать скончалась после борьбы с раком, который был обнаружен совсем недавно. Она боролась с огромной силой, оставляя нам уверенность в ее бесконечной радости жизни и любых приключениях, которые нас ждут впереди. Какой бы знаковой она ни была на экране, она была еще более удивительной мамой и бабушкой",  говорится в сообщении.

Контекст:

Актриса родилась 12 января 1951 года в США. Элли известна по фильмам "Уж кто бы говорил", "Двое: я и моя тень", а также "И в бедности, и в богатстве". 

Теги: смерть, здоровье, Кирсти Элли
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