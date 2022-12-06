"Она боролась с огромной силой". От рака скончалась голливудская звезда Кирсти Элли

"Наша невероятная и любящая мать скончалась после борьбы с раком, который был обнаружен совсем недавно. Она боролась с огромной силой, оставляя нам уверенность в ее бесконечной радости жизни и любых приключениях, которые нас ждут впереди. Какой бы знаковой она ни была на экране, она была еще более удивительной мамой и бабушкой", – говорится в сообщении.

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