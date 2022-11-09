"Они бы предпочли, чтобы я умерла". Спирс высказалась о киношниках, которые хотят снять о ней фильм

"Хорошая новость, хорошая новость! Все еще дышу… смешно, те же два человека, которые дали мне жизнь, это те же самые два человека, которые ее забрали… но угадайте, что! Я жива и снова дышу! Я слышу о людях, которые хотят снимать фильмы о моей жизни… Чуваки, я не умерла! Хотя совершенно очевидно, что они предпочли, чтобы я умерла", – написала Бритни.

Контекст:

1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса обязал американскую певицу Спирс пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С января 2008 года по сентябрь 2021-го Спирс жила под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.

23 июня 2021 года в Лос-Анджелесе состоялось судебное заседание, на котором Спирс рассказала, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов – в частности, певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием. Она также в очередной раз попросила суд лишить ее отца права опеки над ней, но 30 июля стало известно, что судья отказал певице в удовлетворении этого требования.

29 сентября судья Верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью.