"Ощущение, что иголки вонзаются в шею, а больнее всего в висок". 40-летняя Спирс пожаловалась на онемение рук

По словам артистки, около трех раз в неделю она просыпается с ощущением, что ее руки онемели, а в правую часть тела вонзаются иголки.
"Такое ощущение, что с правой стороны тела иголки вонзаются мне в шею, а больнее всего в висок. Это жалит, и это страшно, – призналась артистка. – Забавно, но, когда я танцую, я не чувствую боли".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса обязал американскую певицу Спирс пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.
С января 2008 года по сентябрь 2021-го Спирс жила под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.
23 июня 2021 года в Лос-Анджелесе состоялось судебное заседание, на котором Спирс рассказала, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов – в частности, певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием. Она также в очередной раз попросила суд лишить ее отца права опеки над ней, но 30 июля стало известно, что судья отказал певице в удовлетворении этого требования.
29 сентября судья Верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью.