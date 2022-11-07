"Ощущение, что иголки вонзаются в шею, а больнее всего в висок". 40-летняя Спирс пожаловалась на онемение рук

Спирс: Когда я танцую, я не чувствую боли Фото: ЕРА

По словам артистки, около трех раз в неделю она просыпается с ощущением, что ее руки онемели, а в правую часть тела вонзаются иголки.

"Такое ощущение, что с правой стороны тела иголки вонзаются мне в шею, а больнее всего в висок. Это жалит, и это страшно, – призналась артистка. – Забавно, но, когда я танцую, я не чувствую боли".

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