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07 ноября, 2022
 
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"Ощущение, что иголки вонзаются в шею, а больнее всего в висок". 40-летняя Спирс пожаловалась на онемение рук

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Спирс: Когда я танцую, я не чувствую боли
Спирс: Когда я танцую, я не чувствую боли
Фото: ЕРА

40-летняя американская певица Бритни Спирс 7 ноября в Instagram пожаловалась на проблемы со здоровьем.

По словам артистки, около трех раз в неделю она просыпается с ощущением, что ее руки онемели, а в правую часть тела вонзаются иголки.

"Такое ощущение, что с правой стороны тела иголки вонзаются мне в шею, а больнее всего в висок. Это жалит, и это страшно, – призналась артистка. – Забавно, но, когда я танцую, я не чувствую боли".

Контекст:

1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса обязал американскую певицу Спирс пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С января 2008 года по сентябрь 2021-го Спирс жила под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.

23 июня 2021 года в Лос-Анджелесе состоялось судебное заседание, на котором Спирс рассказала, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов – в частности, певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием. Она также в очередной раз попросила суд лишить ее отца права опеки над ней, но 30 июля стало известно, что судья отказал певице в удовлетворении этого требования.

29 сентября судья Верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью.

Теги: здоровье, Бритни Спирс
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