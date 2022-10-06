Нечего скрывать. Бритни Спирс показалась на пляже в одной шляпе

Певица вместе с мужем Сэмом Асгари сейчас на отдыхе в теплых краях.
Бритни купается, загорает и не забывает публиковать контент для своих подписчиков.
На новых фото звезда позирует полностью обнаженная, не стесняясь других отдыхающих за спиной. А из предметов одежды на ней только шляпа.
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Не все подписчики оценили смелость Спирс.
"Если ты можешь это делать, не значит, что должна это делать", – отмечают они в комментариях.
"Пожалуйста, остановись. Я люблю тебя и твой мега-талант. Это нехорошо", – уговаривают они звезду.
У Спирс есть сыновья Шон (2005) и Джейден (2006). Их отцом является экс-супруг певицы, американский танцор и рэпер Кевин Федерлайн. Они развелись в 2006 году.
В 2007 году Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязал пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.
14 мая Спирс сообщила, что потеряла ребенка от своего жениха, фитнес-тренера Сэма Асгари, на раннем сроке беременности.
9 июня Спирс и Сэм Асгари поженились.