Нечего скрывать. Бритни Спирс показалась на пляже в одной шляпе

Певица вместе с мужем Сэмом Асгари сейчас на отдыхе в теплых краях.

Бритни купается, загорает и не забывает публиковать контент для своих подписчиков.

На новых фото звезда позирует полностью обнаженная, не стесняясь других отдыхающих за спиной. А из предметов одежды на ней только шляпа.

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Не все подписчики оценили смелость Спирс.

"Если ты можешь это делать, не значит, что должна это делать", – отмечают они в комментариях.

"Пожалуйста, остановись. Я люблю тебя и твой мега-талант. Это нехорошо", – уговаривают они звезду.