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18 октября, 2022
 
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"Я чувствовала, что мой отец пытался убить меня. Он должен гореть в аду". Бритни Спирс опубликовала скандальное заявление

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Бритни Спирс все еще зла на отца, который несколько лет был ее опекуном
Бритни Спирс все еще зла на отца, который несколько лет был ее опекуном
Фото: depositphotos.com

Американская поп-певица, 40-летняя Бритни Спирс 17 октября разразилась в своем Twitter новыми обвинениями в адрес своего отца – Джейми Спирса.

Звезда опубликовала двухминутный аудиоклип и серию твитов, в которых припомнила отцу все, что он с ней делал, пока был ее опекуном.

В частности, она рассказал о серии длительных МРТ (магнитно-резонансных томографий), которую ей пришлось пройти, прежде чем ее поместили в лечебное учреждение в первые дни ее опекунства. Вместо 30 минут Спирс лежала в капсуле по часу.

"Я действительно чувствовала, что мой отец пытался меня убить. И я надеюсь, что он сгорит в гребаном аду", – сказала певица в обращении.

Также Бритни считает несправедливым то, что те люди, которые, по ее мнению, подвергали ее жестокому обращению, избежали юридических последствий.

"Мы заслуживаем справедливости! Со мной грубо разговаривали и наказывали ни за что. Они причинили мне боль, а я не сделала абсолютно ничего плохого", – говорит звезда.

Спирс считает, что правосудие не восторжествовало, поскольку "судебная система прекратила разбирательство через два года после того, как я рассказала им о 15 годах жестокого обращения".

"Я хочу отвезти моего отца в удаленный дом, забрать его машину, отнять телефон, следить за тем, что он ест. Чтобы медсестры наблюдали, как он принимает душ и как одевается, и чтобы нигде он не был в уединении. Я хочу, чтобы он прошел через это, не имея на это никакой причины. И чтобы четыре охранника месяцами были рядом и говорили ему, что он никогда не сможет уйти. Хотела бы я посмотреть, как он будет себя чувствовать… Но, видите ли, этого никогда не случится! Я не понимаю, как им удается так легко уйти и избежать наказания за то, что они  со мной сделали. Мир показал мне только то, что жестокость побеждает", – говорит Спирс.

Теги: США, шоу-бизнес, Бритни Спирс, отец
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