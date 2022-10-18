"Я чувствовала, что мой отец пытался убить меня. Он должен гореть в аду". Бритни Спирс опубликовала скандальное заявление

Бритни Спирс все еще зла на отца, который несколько лет был ее опекуном Фото: depositphotos.com

Звезда опубликовала двухминутный аудиоклип и серию твитов, в которых припомнила отцу все, что он с ней делал, пока был ее опекуном.

В частности, она рассказал о серии длительных МРТ (магнитно-резонансных томографий), которую ей пришлось пройти, прежде чем ее поместили в лечебное учреждение в первые дни ее опекунства. Вместо 30 минут Спирс лежала в капсуле по часу.

"Я действительно чувствовала, что мой отец пытался меня убить. И я надеюсь, что он сгорит в гребаном аду", – сказала певица в обращении.

Также Бритни считает несправедливым то, что те люди, которые, по ее мнению, подвергали ее жестокому обращению, избежали юридических последствий.

"Мы заслуживаем справедливости! Со мной грубо разговаривали и наказывали ни за что. Они причинили мне боль, а я не сделала абсолютно ничего плохого", – говорит звезда.

Спирс считает, что правосудие не восторжествовало, поскольку "судебная система прекратила разбирательство через два года после того, как я рассказала им о 15 годах жестокого обращения".

"Я хочу отвезти моего отца в удаленный дом, забрать его машину, отнять телефон, следить за тем, что он ест. Чтобы медсестры наблюдали, как он принимает душ и как одевается, и чтобы нигде он не был в уединении. Я хочу, чтобы он прошел через это, не имея на это никакой причины. И чтобы четыре охранника месяцами были рядом и говорили ему, что он никогда не сможет уйти. Хотела бы я посмотреть, как он будет себя чувствовать… Но, видите ли, этого никогда не случится! Я не понимаю, как им удается так легко уйти и избежать наказания за то, что они со мной сделали. Мир показал мне только то, что жестокость побеждает", – говорит Спирс.

I’m posting this for the second time today because I believe in a world where we all deserve justice !!! 15 years in a system of secretive and manipulative abuse … JUST ENDING IT has never been good enough for me and it will never be !!! I was talked to abusively and punished pic.twitter.com/cCMDFndVH5 — Britney Spears * (@britneyspears) October 17, 2022 all through those things with no fucking reason at all and have him call his family and they say WE DON’T KNOW !!! I’d like to see the state of California sit back and have 4 security men at a trailer house for months telling him he can’t ever leave !!! I’d like to see how he — Britney Spears * (@britneyspears) October 17, 2022 would feel … but see, that will never happen !!! The only good thing that happened for me was that it ended !!! I don’t see how they get to walk away so easily and get away with what was done to me … the world has shown me and the world only that cruelty wins !!! — Britney Spears * (@britneyspears) October 17, 2022 Контекст: 1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса обязал американскую певицу Бритни Спирс пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.



С января 2008 года по сентябрь 2021-го Спирс жила под опекой своего отца, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.



22 июня 2021 года The New York Times обнародовала выдержки из протоколов закрытых заседаний суда, которые свидетельствовали о том, что певица пыталась избавиться от опеки отца с 2014 года.



23 июня в Лос-Анджелесе состоялось очередное судебное заседание, на котором Спирс выступила лично. Она рассказала, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов – в частности, певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием. Она также в очередной раз попросила суд лишить ее отца права опеки над ней, но 30 июля стало известно, что судья отказал певице в удовлетворении этого требования.



29 сентября судья Верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью.



