"Она сошла с ума". 63-летняя Мадонна поделилась пикантными фото в кружевном бюстгальтере

"Учитесь у прошлого и творите свою собственную историю", – подписала она снимки.

На фотографиях певица позирует на диване, широко расставляя ноги или стоя на четвереньках спиной к камере.

"Он действительно сошла с ума", – прокомментировал lordvoldemaha.

"Все еще имеет отличное тело", – добавила kimmiequeen.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Певицу занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".