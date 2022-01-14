"Она – твоя дочь, а не жена или подруга", "Остановись". Бекхэм поцеловал в губы 10-летнюю дочь

"Папа и принцесса Лея прекрасно прогулялись этим утром", – подписал он публикацию, сравнив на фото меховые наушники Харпер Севен с прической главной героини фантастической саги "Звездные войны".

За первый час после появления в соцсети снимки 46-летнего Бекхэма собрали около 500 тыс. лайков, а в комментариях подписчики написали не только комплименты, но и критику в адрес футболиста за поцелуй дочери в губы.

"Она уже большая девочка, пора перестать целовать ее в губы", – прокомментировал katwom21.

"Остановись", – отреагировала damore.lora98.

"Она – твоя дочь, а не жена или подруга. Пожалуйста, будь осторожнее", – написал haris_k_ghilzai.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от David Beckham (@davidbeckham)