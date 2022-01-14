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14 января, 2022
 
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"Она – твоя дочь, а не жена или подруга", "Остановись". Бекхэм поцеловал в губы 10-летнюю дочь

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Харпер Севен единственная дочь Дэвида Бекхэма
Харпер Севен – единственная дочь Дэвида Бекхэма
Фото: davidbeckham / Instagram

Английский футболист Дэвид Бекхэм 14 января разместил в Instagram два фото, на которых запечатлен вместе с 10-летней дочерью Харпер Севен. На втором кадре он целует девочку в губы.

"Папа и принцесса Лея прекрасно прогулялись этим утром", – подписал он публикацию, сравнив на фото меховые наушники Харпер Севен с прической главной героини фантастической саги "Звездные войны".

За первый час после появления в соцсети снимки 46-летнего Бекхэма собрали около 500 тыс. лайков, а в комментариях подписчики написали не только комплименты, но и критику в адрес футболиста за поцелуй дочери в губы.

"Она уже большая девочка, пора перестать целовать ее в губы", – прокомментировал katwom21.

"Остановись", – отреагировала damore.lora98.

"Она – твоя дочь, а не жена или подруга. Пожалуйста, будь осторожнее", – написал haris_k_ghilzai.

Контекст:

Харпер Севен (2011) – единственная дочь Дэвида и его жены, британского дизайнера Виктории Бекхэм. У Харпер Севен есть три родных старших брата: Бруклин Джозеф (1999), Ромео Джеймс (2002), Круз Дэвид (2005).

Теги: Дэвид Бекхэм, Звездные войны, дети, футболист, семья, поцелуй, девочка
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