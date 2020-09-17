Бульвар Шоубиз
 
17 сентября, 2020
 
Новости

One Too Many. Урбан и Pink спели дуэтом. Аудио

Австралийский кантри-певец Кит Урбан на своем канале в YouTube презентовал песню-балладу One Too Many о потерянных в баре ночах и неизбежных драках, записанную дуэтом с американской вокалисткой Pink. Дуэтная композиция войдет в будущий альбом Урабана The Speed of Now, премьера которого запланирована на 18 сентября. "Pink может петь в любом жанре", – оценили коллаборацию музыкантов слушатели.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
One Too Many баллада о потерянных в баре ночах и неизбежных драках
One Too Many – баллада о потерянных в баре ночах и неизбежных драках
Фото: keithurban / Instagram

видео

Видео: Keith Urban / YouTube
Теги: Pink, Кит Урбан
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Без iPhone. Что представила Apple на осенней презентации Time Flies. Главное
  Без iPhone. Что представила Apple на осенней презентации Time Flies. Главное
  Анатолий Анатолич: Отца убил конченый наркоман, когда мне было 2,5 года. Он приехал за дозу участвовать в разборках
  Анатолий Анатолич: Отца убил конченый наркоман, когда мне было 2,5 года. Он приехал за дозу участвовать в разборках
Алеся БАЦМАН
  "Эта "бодяга" туда‑сюда качается". Главное из встречи Путина и Лукашенко
  "Эта "бодяга" туда‑сюда качается". Главное из встречи Путина и Лукашенко
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Больше устала от запугивания, чем от самого вируса". Нетребко заболела COVID-19
"Больше устала от запугивания, чем от самого вируса". Нетребко заболела COVID-19
  "Любовь и монстры". Вышел трейлер фильма с Диланом О’Брайеном и Майклом Рукером. Видео
  "Любовь и монстры". Вышел трейлер фильма с Диланом О’Брайеном и Майклом Рукером. Видео
"Благодарю тех, кто не поздравил". Петросян рассказал, как отпраздновал 75-летие
"Благодарю тех, кто не поздравил". Петросян рассказал, как отпраздновал 75-летие
  "Все одна да одна". Maruv показала Урганту своего мужа
  "Все одна да одна". Maruv показала Урганту своего мужа
"Так категорически нельзя". Подписчики Топалова заявили, что он неправильно обращается со своим сыном от Тодоренко
"Так категорически нельзя". Подписчики Топалова заявили, что он неправильно обращается со своим сыном от Тодоренко
Тарзан после признания в измене жене показал, как расслабляется дома
Тарзан после признания в измене жене показал, как расслабляется дома
  One Too Many. Урбан и Pink спели дуэтом. Аудио
  One Too Many. Урбан и Pink спели дуэтом. Аудио
"Надо же, как папа старался. Маленькая копия". Димопулос показала дочь, мужа и старших детей
"Надо же, как папа старался. Маленькая копия". Димопулос показала дочь, мужа и старших детей
"Батюшка, благослови". Галкин отреагировал на Потапа в гриме
"Батюшка, благослови". Галкин отреагировал на Потапа в гриме
  "Атлантида". Вышел трейлер украинского фильма, претендующего на "Оскар". Видео
  "Атлантида". Вышел трейлер украинского фильма, претендующего на "Оскар". Видео
"Этот красивый живот нес и сотворил маленькую жизнь". Грэм показала крупным планом растяжки
"Этот красивый живот нес и сотворил маленькую жизнь". Грэм показала крупным планом растяжки
"Какой же огромный размер ступни! Пипец!". Подписчики Loboda обсудили ее свежее фото
"Какой же огромный размер ступни! Пипец!". Подписчики Loboda обсудили ее свежее фото
Королева после измены Тарзана обнародовала загадочное фото
Королева после измены Тарзана обнародовала загадочное фото
"Должно быть не все равно". Костромичева рассказала, как следит за фигурой
"Должно быть не все равно". Костромичева рассказала, как следит за фигурой
Разрушительница стереотипов. alyona alyona снялась в рекламе нижнего белья. Фото
Разрушительница стереотипов. alyona alyona снялась в рекламе нижнего белья. Фото
Уизерспун с бокалом в руках устроила танцы
Уизерспун с бокалом в руках устроила танцы
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS