  One Too Many. Урбан и Pink спели дуэтом. Аудио

Австралийский кантри-певец Кит Урбан на своем канале в YouTube презентовал песню-балладу One Too Many о потерянных в баре ночах и неизбежных драках, записанную дуэтом с американской вокалисткой Pink. Дуэтная композиция войдет в будущий альбом Урабана The Speed of Now, премьера которого запланирована на 18 сентября. "Pink может петь в любом жанре", – оценили коллаборацию музыкантов слушатели.
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