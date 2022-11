"Они борются за свободу". Muse посвятила награду украинцам и женщинам Ирана

"Что за ночь! Спасибо MTV EMA, и особенно всем, кто проголосовал за то, чтобы мы выиграли в номинации "Лучший рок-исполнитель", – отметили в посте.

Группа исполнила композицию Will Of The People.

"Мы бы хотели посвятить эту награду украинцам и женщинам Ирана, которые борются за победу. Так как сегодня мы празднуем победу здесь, я, конечно, благодарю вас, вы лучшие друзья в мире. Мы любим вас так сильно!" – сказал фронтмен группы Мэттью Белами.

