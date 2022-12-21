Бульвар Шоубиз
 
21 декабря, 2022
 
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"Они нас, а не мы их". В РФ изучили статистику просмотров самого популярного порно и заявили о "доминирование запада над русскими и Россией"

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По мнению коммунистов из областной парторганизации Пскова "через свою продукцию Pornhub показывает "доминирование над русскими и над Россией"
По мнению коммунистов из областной парторганизации Пскова "через свою продукцию Pornhub показывает "доминирование над русскими и над Россией"
Фото: depositphotos.com

Члены запрещенной в Украине коммунистической организации Пскова (РФ) изучили опубликованную порносайтом Pornhub статистику просмотров самых популярных роликов и возмутились тем, что "украинское порно" опередило по количеству просмотров порноролики из раздела "русское домашнее парно". Об этом сообщается на сайте российского пропагандистского издания "События Крыма", которое ведет свою деятельность во временно оккупированном РФ Крыму.

Российские коммунисты также обратили внимание на то, что на женские роли сценаристы выбирают русских актрис, а мужские роли обычно исполняют украинские актеры. 

По мнению коммунистов из областной парторганизации Пскова "через свою продукцию Pornhub показывает "доминирование над русскими и над Россией".

"Во всех сюжетах – они нас, а не мы их,  цитирует их слова редакция пропагандистского ресурса. – В информационную войну против России брошены все силы. Запад не брезгует никакими методами. Не будет большим удивлением, если даже чернокожим актерам предварительно будут давать украинское гражданство. В этой безумной жажде унизить нашу великую страну, запад готов на все". 

Контекст:

Порносайт Pornhub 8 декабря на своем сайте обнародовал самые популярные запросы пользователей в 2022 году, а также статистику просмотров по странам.

Теги: Россия, статистика, Pornhub, русские
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