"Они нас, а не мы их". В РФ изучили статистику просмотров самого популярного порно и заявили о "доминирование запада над русскими и Россией"

Российские коммунисты также обратили внимание на то, что на женские роли сценаристы выбирают русских актрис, а мужские роли обычно исполняют украинские актеры.
По мнению коммунистов из областной парторганизации Пскова "через свою продукцию Pornhub показывает "доминирование над русскими и над Россией".
"Во всех сюжетах – они нас, а не мы их, – цитирует их слова редакция пропагандистского ресурса. – В информационную войну против России брошены все силы. Запад не брезгует никакими методами. Не будет большим удивлением, если даже чернокожим актерам предварительно будут давать украинское гражданство. В этой безумной жажде унизить нашу великую страну, запад готов на все".
Порносайт Pornhub 8 декабря на своем сайте обнародовал самые популярные запросы пользователей в 2022 году, а также статистику просмотров по странам.