"Они нас, а не мы их". В РФ изучили статистику просмотров самого популярного порно и заявили о "доминирование запада над русскими и Россией"

По мнению коммунистов из областной парторганизации Пскова "через свою продукцию Pornhub показывает "доминирование над русскими и над Россией" Фото: depositphotos.com

Российские коммунисты также обратили внимание на то, что на женские роли сценаристы выбирают русских актрис, а мужские роли обычно исполняют украинские актеры.

По мнению коммунистов из областной парторганизации Пскова "через свою продукцию Pornhub показывает "доминирование над русскими и над Россией".

"Во всех сюжетах – они нас, а не мы их, – цитирует их слова редакция пропагандистского ресурса. – В информационную войну против России брошены все силы. Запад не брезгует никакими методами. Не будет большим удивлением, если даже чернокожим актерам предварительно будут давать украинское гражданство. В этой безумной жажде унизить нашу великую страну, запад готов на все".