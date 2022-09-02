"Они покрыли лучшую часть!", "Секс". 41-летняя Кардашян выставила пятую точку на фото в платье от Balenciaga

Кардашян снялась в голубом платье макси-длины со шлейфом, облегающем пятую точку. Она повернулась спиной, вполоборота к камере, демонстрируя спину и отсутствие бюстгальтера.

"Они покрыли лучшую часть!" – отметил подписчик foodgod.

"Секс", – прокомментировала rg.rose_.

Контекст:

Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян".

Модель выпустила семь именных ароматов. У нее есть именные бренды косметики и белья.

Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.