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02 сентября, 2022
 
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"Они покрыли лучшую часть!", "Секс". 41-летняя Кардашян выставила пятую точку на фото в платье от Balenciaga

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Кардашян: Баленси Барби
Кардашян: Баленси Барби
Фото: kimkardashian / Instagram

41-летняя американская модель Ким Кардашян 1 сентября опубликовала в Instagram фото, снятое для испанского бренда Balenciaga.

Кардашян снялась в голубом платье макси-длины со шлейфом, облегающем пятую точку. Она повернулась спиной, вполоборота к камере, демонстрируя спину и отсутствие бюстгальтера.

"Они покрыли лучшую часть!" – отметил подписчик foodgod.

"Секс", – прокомментировала rg.rose_. 

Контекст:

Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян".

Модель выпустила семь именных ароматов. У нее есть именные бренды косметики и белья.

Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

Теги: платье, Ким Кардашян, мода и красота, модель, фото, реалити-шоу, бюстгальтер, Balenciaga
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