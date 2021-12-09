"Они все еще вместе?" Звезда саги "Сумерки" Паттинсон попал в объектив камер папарацци во время свидания

Паттинсон и Уотерхаус вместе с 2018 года Фото: rdpattinson / Instagram

В публикации отмечается, что во время прогулки в холодную погоду 35-летний Паттинсон был одет в черный пуховик и серую шапку, а на 29-летней Уотерхаус было длинное розовое пальто. Ее образ дополнили серый шарф и коричневая шапка.

9 декабря фотографии пары были опубликованы на странице издания в Instagram. В комментариях некоторые подписчики отметили, что новость о том, что Паттинсон и Уотерхаус все еще вместе, их разочаровала.

"Каково это – жить с моей мечтой?" – написала littleevilgoth.

"Это должна была быть я", – прокомментировала yulianayeverino.

"Они все еще вместе?" – удивилась _mochi_hyung_.

"Мое сердце разбито", – оставила свой комментарий erikaramos26.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Just Jared (@justjared)