"Они все еще вместе?" Звезда саги "Сумерки" Паттинсон попал в объектив камер папарацци во время свидания

В публикации отмечается, что во время прогулки в холодную погоду 35-летний Паттинсон был одет в черный пуховик и серую шапку, а на 29-летней Уотерхаус было длинное розовое пальто. Ее образ дополнили серый шарф и коричневая шапка.
9 декабря фотографии пары были опубликованы на странице издания в Instagram. В комментариях некоторые подписчики отметили, что новость о том, что Паттинсон и Уотерхаус все еще вместе, их разочаровала.
"Каково это – жить с моей мечтой?" – написала littleevilgoth.
"Это должна была быть я", – прокомментировала yulianayeverino.
"Они все еще вместе?" – удивилась _mochi_hyung_.
"Мое сердце разбито", – оставила свой комментарий erikaramos26.
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Паттинсон и Уоттерхаус начали встречаться в 2018 году. В октябре 2020 в СМИ появилась информация о помолвке пары.
Ранее Паттинсон встречался с американской актрисой Кристен Стюарт, с которой познакомился на съемках саги "Сумерки", и британской певицей FKA twigs, с которой в 2015 году был помолвлен, а в 2017 объявил о расставании.