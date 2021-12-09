Бульвар Шоубиз
 
09 декабря, 2021
 
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"Они все еще вместе?" Звезда саги "Сумерки" Паттинсон попал в объектив камер папарацци во время свидания

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Паттинсон и Уотерхаус вместе с 2018 года
Паттинсон и Уотерхаус вместе с 2018 года
Фото: rdpattinson / Instagram

Британский актер Роберт Паттинсон и британская актриса и модель Сьюки Уотерхаус попали в объектив камер папарацци на улице Нью-Йорка. Пара гуляла, держась за руки. Об этом 8 декабря сообщил американский таблоид Just Jared.

В публикации отмечается, что во время прогулки в холодную погоду 35-летний Паттинсон был одет в черный пуховик и серую шапку, а на 29-летней Уотерхаус было длинное розовое пальто. Ее образ дополнили серый шарф и коричневая шапка.

9 декабря фотографии пары были опубликованы на странице издания в Instagram. В комментариях некоторые подписчики отметили, что новость о том, что Паттинсон и Уотерхаус все еще вместе, их разочаровала.

"Каково это – жить с моей мечтой?" – написала littleevilgoth.

"Это должна была быть я", – прокомментировала yulianayeverino.

"Они все еще вместе?" – удивилась _mochi_hyung_.

"Мое сердце разбито", – оставила свой комментарий erikaramos26.

Контекст:

Паттинсон и Уоттерхаус начали встречаться в 2018 году. В октябре 2020 в СМИ появилась информация о помолвке пары.

Ранее Паттинсон встречался с американской актрисой Кристен Стюарт, с которой познакомился на съемках саги "Сумерки", и британской певицей FKA twigs, с которой в 2015 году был помолвлен, а в 2017 объявил о расставании.

Теги: Нью-Йорк, актер, Роберт Паттинсон, Кристен Стюарт, актриса, модель, Сумерки, свидание
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