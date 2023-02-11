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11 февраля, 2023
 
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Осужденная за мошенничество россиянка Анна Делви, которая сейчас находится под домашним арестом в Нью-Йорке, снялась в рекламе

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32-летняя Сорокина, которая называет себя Анной Делви, покинула РФ в 16-летнем возрасте
32-летняя Сорокина, которая называет себя Анной Делви, покинула РФ в 16-летнем возрасте
Фото: theannadelvey / Instagram

Американский бренд Alexander Wang снял в своей рекламе осужденную за мошенничество россиянку Анну Сорокину, которая называет себя Анной Делви. Видео опубликовано на странице компании в TikTok.

В ролике 32-летняя Анна Делви приглашает отметить День влюбленных во флагманском бутике бренда Alexander Wang в Нью-Йорке. При этом внимание зрителей концентрируется на ее электронном браслете и красных туфлях на платформе.

"Если она смогла, то и у вас выйдет", – говорится за кадром.


Контекст:

Сорокина родилась в РФ в 1991 году. В 16 лет вместе с семьей переехала в Германию. 

В 2013 году Сорокина оказывается в Нью-Йорке, где выдает себя за богатую наследницу из Германии Анну Делви.

В 2017 году она была арестована, а в апреле 2019 года признана виновной в хищении в особо крупных размерах и краже услуг и приговорена к четырем годам лишения свободы в американской тюрьме. 

Сорокина вышла на свободу в апреле 2021 года за хорошее поведение, но вскоре была вновь арестована за просроченную визу. С осени 2023 года Сорокина находится под домашним арестом в квартире в Нью-Йорке.

В феврале 2022 года на Netflix состоялась премьера сериала "Изобретая Анну", который был снят по мотивам биографии Сорокиной. За основу сценария была взята публикация журналистки Джесики Пресслер в New York Magazine "Как Анна Делви обманула тусовщиков Нью-Йорка".

1 февраля 2023 года американский таблоид Page Six написал, что Сорокина  готова выступить перед студентами MBA Гарвардского университета.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: реклама, арест, мошенничество, мошенник, TikTok, Анна Делви
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