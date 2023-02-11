Осужденная за мошенничество россиянка Анна Делви, которая сейчас находится под домашним арестом в Нью-Йорке, снялась в рекламе

32-летняя Сорокина, которая называет себя Анной Делви, покинула РФ в 16-летнем возрасте Фото: theannadelvey / Instagram

В ролике 32-летняя Анна Делви приглашает отметить День влюбленных во флагманском бутике бренда Alexander Wang в Нью-Йорке. При этом внимание зрителей концентрируется на ее электронном браслете и красных туфлях на платформе.

"Если она смогла, то и у вас выйдет", – говорится за кадром.



