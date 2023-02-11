Осужденная за мошенничество россиянка Анна Делви, которая сейчас находится под домашним арестом в Нью-Йорке, снялась в рекламе

В ролике 32-летняя Анна Делви приглашает отметить День влюбленных во флагманском бутике бренда Alexander Wang в Нью-Йорке. При этом внимание зрителей концентрируется на ее электронном браслете и красных туфлях на платформе.
"Если она смогла, то и у вас выйдет", – говорится за кадром.
@alexanderwangny vip is always better. for an insider’s peek at CUPID’S DOOR, tune in on wednesday, 02.08.23 at 8pm est. #alexanderwang #cupidsdoor original sound - alexanderwang
Сорокина родилась в РФ в 1991 году. В 16 лет вместе с семьей переехала в Германию.
В 2013 году Сорокина оказывается в Нью-Йорке, где выдает себя за богатую наследницу из Германии Анну Делви.
В 2017 году она была арестована, а в апреле 2019 года признана виновной в хищении в особо крупных размерах и краже услуг и приговорена к четырем годам лишения свободы в американской тюрьме.
Сорокина вышла на свободу в апреле 2021 года за хорошее поведение, но вскоре была вновь арестована за просроченную визу. С осени 2023 года Сорокина находится под домашним арестом в квартире в Нью-Йорке.
В феврале 2022 года на Netflix состоялась премьера сериала "Изобретая Анну", который был снят по мотивам биографии Сорокиной. За основу сценария была взята публикация журналистки Джесики Пресслер в New York Magazine "Как Анна Делви обманула тусовщиков Нью-Йорка".
1 февраля 2023 года американский таблоид Page Six написал, что Сорокина готова выступить перед студентами MBA Гарвардского университета.