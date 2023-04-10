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10 апреля, 2023
 
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От рака умер 70-летний музыкант группы ABBA Велландер

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Велландер начал сотрудничать с ABBA осенью 1974 года
Велландер начал сотрудничать с ABBA осенью 1974 года
Фото: Lasse Wellander / Facebook

70-летний шведский музыкант, гитарист группы ABBA Лассе Велландер скончался 7 апреля. О его смерти сообщается на странице музыканта в Facebook.

"С невыразимой грустью мы должны сообщить, что наш любимый Лассе заснул. Лассе недавно заболел раком, который быстро распространялся, и утром в Страстную пятницу он умер в окружении близких. Мы тебя очень любим и скучаем по тебе", – говорится в заявлении семьи. 

https://www.facebook.com/verywellander/posts/pfbid02WzC8SmkQtCEEH5wN3cbe7PXyf7sDZU9EA8RSzyXuJeydoSdyuQDdeV2ukSJxJaPcl

Контекст:

Велландер начал сотрудничать с ABBA осенью 1974 года. Вместе с группой он записал все их восемь альбомов, а также гастролировал с концертами.

После распада группы в 1982 году Велландер сотрудничал с другими шведскими артистами. В 1981 году гитарист выпустил сольный альбом.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: смерть, ABBA
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