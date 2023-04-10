От рака умер 70-летний музыкант группы ABBA Велландер

"С невыразимой грустью мы должны сообщить, что наш любимый Лассе заснул. Лассе недавно заболел раком, который быстро распространялся, и утром в Страстную пятницу он умер в окружении близких. Мы тебя очень любим и скучаем по тебе", – говорится в заявлении семьи.

Контекст:

Велландер начал сотрудничать с ABBA осенью 1974 года. Вместе с группой он записал все их восемь альбомов, а также гастролировал с концертами.

После распада группы в 1982 году Велландер сотрудничал с другими шведскими артистами. В 1981 году гитарист выпустил сольный альбом.