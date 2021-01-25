"Отдыхаем с проститутками у Яныка на вилле". Экс-футболист "Динамо" Алиев выпустил клип на матерный трек. Видео
Экс-футболист украинского футбольного клуба "Динамо" Александр Алиев под псевдонимом Кент презентовал клип на рэп-трек "Футбол в моей крови!". Видео он разместил на своем YouTube-канале. "Кенты, всем привет! Ловите мой трек и сразу же клип о жизни и футболе. Я всегда любил музыку и теперь попробовал себя на этом поле", – говорится в аннотации к ролику. В композиции присутствует обилие ненормативной лексики. Алиев рассказывает о своих талантах футболиста. "Когда встречу Роналдо, поменяемся трусами", "Когда въ...бал я в центр поля, ох...ел Пеле", "Я царь в жизни и в футболе", – заверил Алиев. Он обратился, очевидно, к президенту "Динамо" Игорю Суркису. "Дядя Игорь, верните мои бабки, а то не хватает доехать до заправки", – говорит Алиев. А также рассказывает о своих развлечениях, упомянув, очевидно, четвертого президента Украины Виктора Януковича. "Футбол в моей крови ежедневно три промилле, отдыхаем с проститутками у Яныка на вилле", – отмечается в композиции. В ролике Алиев тренируется на спортивной площадке в одном из спальных районов Киева. Также в клипе снялся блогер Киевстонер.
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