"Отношения безвозвратно разрушены". Жена Сталлоне подала на развод после 25 лет брака

Указывая причину развода, Флавин написала, что их со Сталлоне "отношения безвозвратно разрушены". Флавин также потребовала, чтобы семейные активы и обязательства были "справедливо распределены".
Сталлоне в комментарии People подтвердил, что они с женой действительно разводятся, а сам процесс проходит мирно и конфиденциально. Флавин заявила, что будет дорожить годами, прожитыми вместе с мужем.
Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин поженились 17 мая 1997 года, после того, как почти девять лет встречались. Флавин младше супруга на 22 года. Для артиста это третий брак. У супругов есть три дочери: София Роуз (1996), Систин Роуз (1998) и Скарлет Роуз (2002).
Сталлоне родился 6 июля 1946 года в Нью-Йорке. Он снялся более чем в 50 фильмах. Наиболее известные из них – "Рэмбо", "Неудержимые", "План побега". Актер трижды номинировался на престижную американскую кинопремию "Оскар" за главную роль в серии фильмов "Рокки" о боксере Рокки Бальбоа.
Флавин родилась 14 августа 1968 года в Лос-Анджелесе. Во-второй половине 1980-х начала карьеру фотомодели, а в начале 1990-х – актрисы.