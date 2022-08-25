"Отношения безвозвратно разрушены". Жена Сталлоне подала на развод после 25 лет брака

Указывая причину развода, Флавин написала, что их со Сталлоне "отношения безвозвратно разрушены". Флавин также потребовала, чтобы семейные активы и обязательства были "справедливо распределены".

Сталлоне в комментарии People подтвердил, что они с женой действительно разводятся, а сам процесс проходит мирно и конфиденциально. Флавин заявила, что будет дорожить годами, прожитыми вместе с мужем.