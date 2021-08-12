"Оу, это так мило", " Согласись, ты сам хотел такое". Притула показал на груди тату в виде розового единорога

Ведущий позирует в кадре, оттянув воротник футболки, чтобы показать переводное временное тату на груди в виде розового единорога.

"Когда у тебя есть четырехлетняя дочь", – подписал он фото.

"Не сваливай это на дочь. Согласись, ты сам хотел такое тату, но не было возможности, пришлось ждать еще четыре года", – отреагировали фолловеры.

"Оу, это так мило", – оценили селфи подписчики.

Контекст:

Притула – телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер скетч-шоу "Файна Юкрайна", экс-ведущий утреннего шоу "Подъем", талант-шоу "Украина слезам не верит" на "Новом канале" и других развлекательных программ. Является активистом волонтерского движения, которое оказывает помощь украинским военнослужащим.

В 2020 году он решил заняться политикой. Притула стал заместителем главы и членом политсовета партии "Голос" и баллотировался в мэры Киева от этой партии. На выборах он занял третье место. 7 июня 2021 года Притула объявил о выходе из "Голоса", так как политсила "отдалилась от наших изначальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата".

Притула – отец троих детей. От первого брака с Юлией Андрийчук у шоумена есть сын Дмитрий (2008). В 2015 году Притула женился во второй раз. Вместе с женой Катериной он воспитывает двух дочерей – Соломию (2017) и Стефанию, которая родилась в мае 2021 года.