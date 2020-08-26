"Ой не ходи, Грицю". Экс-участница "Х-фактора 10" Navka сняла клип на Синевире. Видео
Экс-участница шоу "Х-фактор" на канале СТБ Navka презентовала на своем YouTube-канале клип на украинскую народную песню "Ой не ходи, Грицю". Режиссером ролика выступила сама певица, она же исполнила главную роль. "Мне захотелось добавить в клип немного безумия от безответной любви. (...) Также во время съемок я поняла кое-что важное: как хорошо, что мы живем в ХХІ веке, где из-за несчастной любви люди не готовы завершать свою жизнь и ставить на ней крест", – заявила она. По сюжету героиня, столкнувшись с безответной любовью и предательством, решает мстить. В ролике также сыграли роли актеры Татьяна Клименко и Имад Камар. Клип снимали в Национальном природном парке "Синевир" Закарпатской области. "За подсказку с местом съемок в этом клипе я хотела бы поблагодарить Богдана Сусола, который ездит по нашей родной стране и снимает удивительные фото на дрон", – призналась Navka.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.