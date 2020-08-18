"Заграй ми, цигане старий". Экс-участница "Х-фактора 10" представила клип с песочной анимацией. Видео
Экс-участница шоу "Х-фактор" на канале СТБ Navka (Марина Тимофийчук) презентовала на своем YouTube-канале клип на старинную песню "Заграй ми, цигане старий". "С этой песней я познакомилась еще студенткой, когда на лекциях в университете мы изучали фольклор. Ее нашел буковинский фольклорист Сидор Воробкевич. Мне кажется, что мы очень похожи: Сидор был поэтом и композитором, но он также собирал и обрабатывал фольклор, а на некоторые песни делал свои интерпретации и хоровые партитуры, добавляя в то время современное звучание. Эта песня была найдена на Буковине", – рассказала певица. В ролике исполнительница предстала в образе пожилой женщины, которая вспоминает свою жизнь. Жизнь главной героини показана с помощью песочной анимации в исполнении Дарьи Тимониной.
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