Бульвар Шоубиз
 
09 марта, 2023
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Панин: Хотел бы пошутить, что сыну Соловьева я бы дал, но боюсь, сейчас понесется

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Панин: Соловьев, как и многие чиновники и пропагандисты, они же отделяют себя от народа: "Нам можно, а вам нельзя"
Панин: Соловьев, как и многие чиновники и пропагандисты, – они же отделяют себя от народа: "Нам можно, а вам нельзя"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский актер Алексей Панин, который в последние годы живет в Испании и неоднократно выступал в поддержку Украины, во время интервью с главным редактором интернет-издания "ГОРДОН" Алесей Бацман обсудил проживающего за границей 21-летнего сына российского пропагандиста Владимира Соловьева Даниила.

"Ты не раз говорил о том, что Россия – гомофобная страна. И, в принципе, большинство из руководства России сегодня – это известный факт – являются геями, но при этом продолжают писать законы против геев, лесбиянок и так далее. Так вот почему я тебя про Соловьева спрашиваю? Оказалось, у него есть сын. Видно, творческий парень, красивый, он модель, работает в Лондоне. И, судя по всему, как многие писали, он – как раз представитель..." – сказала Бацман.

"Хотел сейчас пошутить: "Я бы [cыну Соловьева] дал". Но боюсь, что это сейчас понесется", – пошутил Панин.

Продолжая свой вопрос, Бацман отметила, что "Соловьев создает страну, в которой его гомосексуального сына "зачмырили и уничтожали бы".

Панин, отвечая на вопрос, назвал это "очередной российской скрепой".

"Соловьев, как и многие чиновники и пропагандисты, – они же отделяют себя от народа: "Нам можно, а вам нельзя". Они живут своей жизнью. Соловьев дергает за ниточки, с помощью которых можно управлять народом. Вот этот глубинный народ, которому можно объяснять, что вокруг виноваты "фашисты-украинцы", американцы и геи. Ну, Соловьев, наверное, не думал... Сын Соловьева живет своей жизнью – наверное, любит своего папу. Но и он иногда думает: "Папа, что ты несешь?" Потому что если он живет в Лондоне и работает в модельном агентстве... Это его личное дело, – заявил Панин. – Вообще ужасно, когда ты вынужден скрывать все: свою ориентацию, свои какие-то мысли". 

Актер отметил, что после того, как СМИ начали писать о проживающем за границей 21-летнем сыне Соловьева и его гомосексуальной ориентации, пропагандист "будет рассказывать, что это "специальная военная операция  внедрение сына в стан врага", и что на самом деле он – "слесарь-инструментальщик четвертого разряда".

"Что-нибудь для глубинного русского народа придумает – что у Соловьева вот сын – гей, потому что его внедрили. Кто там начальник КГБ у них? Что-нибудь придумают. А народ будет верить. Ну вот так", – подытожил Панин.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

В феврале 2022 года пропагандист Соловьев в эфире российского пропагандистского канала "Россия 1" заявил, что российских солдат-срочников необходимо отправить на войну против Украины. По его словам, солдаты сами хотят на фронт и у них "горят глаза".

При этом совершеннолетние сыновья пропагандиста – Александр (34) и Даниил (21) – живут и работают за пределами РФ. Об этом писали многие пропагандистские ресурсы в РФ, включая "МК", Lenta.ru.

10 февраля на то, что сыновья пропагандиста Соловьева живут не в РФ, а за границей, обратил в том числе внимание Борислав Береза, бывший внефракционный депутат Верховной Рады Украины.

"Вот они, Александр Соловьев, 34 года, и Даниил Соловьев, 21 год. Почему они еще не на фронте, где ВСУ превратит их в фарш? Может, их мамаша против? Но их папаша гонит детей россиян на войну – так почему же они не воюют?" – написал Береза.

Позже Соловьев в одной из своих программ заявил, что его 21-летний сын якобы живет в Москве и снимает фильмы о православных храмах.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Алексей Панин, Алеся Бацман, Владимир Соловьев, модель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Панин: Неужели Каддафи мог думать, что когда-нибудь это закончится? Так и в России никто об этом не думает, думают, что никакой Гааги не будет
  Панин: Неужели Каддафи мог думать, что когда-нибудь это закончится? Так и в России никто об этом не думает, думают, что никакой Гааги не будет
Алеся БАЦМАН
Украинские военные предварительно установили личность героя, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине". Что о нем известно?
Украинские военные предварительно установили личность героя, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине". Что о нем известно?
Алина ГРЕЧАНАЯ
Праздник не о цветах, а о правах. Нужно ли отмечать 8 Марта в школе и если да то как именно?
Праздник не о цветах, а о правах. Нужно ли отмечать 8 Марта в школе и если да – то как именно?
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Команда Данилко рассказала о здоровье артиста. Ранее у него на фоне ларингита произошло кровоизлияние в голосовую связку
Команда Данилко рассказала о здоровье артиста. Ранее у него на фоне ларингита произошло кровоизлияние в голосовую связку
Галина ГРИШИНА
  Панин: Хотел бы пошутить, что сыну Соловьева я бы дал, но боюсь, сейчас понесется
  Панин: Хотел бы пошутить, что сыну Соловьева я бы дал, но боюсь, сейчас понесется
Алеся БАЦМАН
Каменских снялась в рубашке с расстегнутыми пуговицами и призвала ценить женщин в любых проявлениях
Каменских снялась в рубашке с расстегнутыми пуговицами и призвала ценить женщин в любых проявлениях
Галина ГРИШИНА
"Люблю каждый день". Муж Мендель показал их новое фото. Пара поженилась девять месяцев назад
"Люблю каждый день". Муж Мендель показал их новое фото. Пара поженилась девять месяцев назад
Галина ГРИШИНА
Принцесса Уэльская Кэтрин в камуфляже посетила полигон в Северной Ирландии, где тренируются украинские военные
Принцесса Уэльская Кэтрин в камуфляже посетила полигон в Северной Ирландии, где тренируются украинские военные
Галина ГРИШИНА
Крестный из списка Forbes и игнор Чарльза III. Принц Гарри и его жена Меган покрестили дочь в США
Крестный из списка Forbes и игнор Чарльза III. Принц Гарри и его жена Меган покрестили дочь в США
Галина ГРИШИНА
"Это зло надо выскабливать каждую секунду". Клопотенко вспомнил, как 11 лет назад поздравлял украинских мужчин с "праздником советских защитников"
"Это зло надо выскабливать каждую секунду". Клопотенко вспомнил, как 11 лет назад поздравлял украинских мужчин с "праздником советских защитников"
Галина ГРИШИНА
49-летняя Наталья Егорова похвасталась шпагатом: Ты можешь сделать что угодно
49-летняя Наталья Егорова похвасталась шпагатом: Ты можешь сделать что угодно
Галина ГРИШИНА
"Каждая на своем фронте вносит бесценный вклад для победы". Залужный обратился к украинкам
"Каждая на своем фронте вносит бесценный вклад для победы". Залужный обратился к украинкам
Галина ГРИШИНА
Потап после скандальной песни о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами", обратился к жене и украинкам
Потап после скандальной песни о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами", обратился к жене и украинкам
Галина ГРИШИНА
Цимбалюк с голым торсом снялся рядом со своей новой избранницей
Цимбалюк с голым торсом снялся рядом со своей новой избранницей
Подборка мемов к 8 Марта. Видео
Подборка мемов к 8 Марта. Видео
Галина ГРИШИНА
I can buy myself flowers. Джамала перепела хит Сайрус Flowers. Видео
I can buy myself flowers. Джамала перепела хит Сайрус Flowers. Видео
Галина ГРИШИНА
"Как же глубоко застряло это желание получить раз в год те три тюльпана". Мозговая показала "открытку" к 8 Марта
"Как же глубоко застряло это желание получить раз в год те три тюльпана". Мозговая показала "открытку" к 8 Марта
"Сколько вдохновения и любви в воздухе!" Сумская показала, как сейчас выглядит Одесса. Видео
"Сколько вдохновения и любви в воздухе!" Сумская показала, как сейчас выглядит Одесса. Видео
Дорофеева похвасталась подарком от Кацурина. Фото
Дорофеева похвасталась подарком от Кацурина. Фото
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 