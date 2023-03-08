  Панин: Хотел бы пошутить, что сыну Соловьева я бы дал, но боюсь, сейчас понесется

Панин: Соловьев, как и многие чиновники и пропагандисты, – они же отделяют себя от народа: "Нам можно, а вам нельзя" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Ты не раз говорил о том, что Россия – гомофобная страна. И, в принципе, большинство из руководства России сегодня – это известный факт – являются геями, но при этом продолжают писать законы против геев, лесбиянок и так далее. Так вот почему я тебя про Соловьева спрашиваю? Оказалось, у него есть сын. Видно, творческий парень, красивый, он модель, работает в Лондоне. И, судя по всему, как многие писали, он – как раз представитель..." – сказала Бацман.

"Хотел сейчас пошутить: "Я бы [cыну Соловьева] дал". Но боюсь, что это сейчас понесется", – пошутил Панин.

Продолжая свой вопрос, Бацман отметила, что "Соловьев создает страну, в которой его гомосексуального сына "зачмырили и уничтожали бы".

Панин, отвечая на вопрос, назвал это "очередной российской скрепой".

"Соловьев, как и многие чиновники и пропагандисты, – они же отделяют себя от народа: "Нам можно, а вам нельзя". Они живут своей жизнью. Соловьев дергает за ниточки, с помощью которых можно управлять народом. Вот этот глубинный народ, которому можно объяснять, что вокруг виноваты "фашисты-украинцы", американцы и геи. Ну, Соловьев, наверное, не думал... Сын Соловьева живет своей жизнью – наверное, любит своего папу. Но и он иногда думает: "Папа, что ты несешь?" Потому что если он живет в Лондоне и работает в модельном агентстве... Это его личное дело, – заявил Панин. – Вообще ужасно, когда ты вынужден скрывать все: свою ориентацию, свои какие-то мысли".

Актер отметил, что после того, как СМИ начали писать о проживающем за границей 21-летнем сыне Соловьева и его гомосексуальной ориентации, пропагандист "будет рассказывать, что это "специальная военная операция – внедрение сына в стан врага", и что на самом деле он – "слесарь-инструментальщик четвертого разряда".

"Что-нибудь для глубинного русского народа придумает – что у Соловьева вот сын – гей, потому что его внедрили. Кто там начальник КГБ у них? Что-нибудь придумают. А народ будет верить. Ну вот так", – подытожил Панин.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube