Бульвар Шоубиз
 
11 августа, 2021
 
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Панин: Самое главное, что хотел сказать – Соловьев лжец и подлец. Он просто наваливает говна на вентилятор

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Панин о Соловьеве: Честно скажу я с ним на одном поле даже срать садиться не хочу
Панин о Соловьеве: Честно скажу – я с ним на одном поле даже срать садиться не хочу
Фото: actor_ap / Instagram

Проживающий в Испании российский актер Алексей Панин прокомментировал реакцию российского пропагандиста Владимира Соловьева на его обещание выплатить €500 тому человеку, который "плюнет в рожу" этому ведущему. Свой комментарий артист записал на видео и 11 августа обнародовал на странице в Instagram.

"Вступать в диалог с Владимиром Соловьевым и вообще ему отвечать – это себя не уважать. Поэтому честно скажу – я с ним на одном поле даже срать садиться не хочу. Но, видя, что происходит сейчас в его студии, хочется прокомментировать", – заявил Панин на камеру.

Он совместил ролик с фрагментами передачи Соловьева, в которой пропагандист комментирует обещание Панина выплатить вознаграждение за плевок ему "в рожу".

"Это Алексей Панин – очень хороший артист. Но как артист он давно умер, зато возродился как извращенец. Он решил выступить и защитить честь гражданки [российской актрисы Лии] Ахеджаковой. Вам это кажется нормальным? Он, несмотря на гигантские долги, почему-то легко мог покинуть территорию РФ и сейчас находится в Испании", – завил Соловьев.

Панин согласился с тезисом пропагандиста о том, что он хороший артист.

"Тут действительно ни дать ни взять, я действительно очень хороший артист. Спасибо, оценили. Что касается извращенца – тут тоже не соврал. Но извращенцы, конечно, в кавычках. Потому что то, что делают взрослые люди по обоюдному согласию, нельзя назвать извращениями", – отметил артист. 

По словам Панина, в остальном Соловьев озвучил ложные факты.

"Самое главное, что я хотел сказать – Соловьев лжец и подлец. Даже в этом видео обо мне он умудрился зачем-то врать. У  меня нет никаких долгов в РФ. Я не должен РФ ни копейки. Все, что я был должен, я давно отдал. И зачем Соловьев валит все в одну кучу?.. Понятно только одно, что он просто наваливает говна на вентилятор, чтобы это летело в разные стороны. И люди, когда на них говно летит, не разбираются же – они просто в говне и обтекает", – резюмировал Панин.

ааа

Контекст:

7 августа Панин объявил вознаграждение в €500 тому, кто "плюнет в рожу Соловьеву". "Обращаюсь ко всем, кто увидит эту гниду! Пожалуйста, плюньте при встрече ему в рожу! Я понимаю, что он больной, но то, что он позволил себе говорить в адрес Ахеджаковой, переходит все границы", – написал актер.

Панин не уточнил, какое именно высказывание пропагандиста об Ахеджаковой имел в виду – начиная с 23 июля Соловьев посвятил Ахеджаковой несколько эпизодов своего пропагандистского шоу, обсуждая ее участие в спектакле театра "Современник" под названием "Первый хлеб".

В частности, 23 июля Соловьев в своем пропагандистском шоу "Соловьев LIVE" показал фрагмент видео, снятого во время театральной постановки "Первый хлеб" на сцене московского театра "Современник" с участием Ахеджаковой. В обнародованном ролике был показан поцелуй мужчин-актеров. Рядом с ними на сцене стояла Ахеджакова с транспарантом "На выкуп из чеченского плена". Пропагандист, комментируя видео, заявил, что "некогда блестящая" актриса попала "в лапы ЛГБТ" и превратилась в "стареющее посмешище".

23 июля организация "Офицеры России" пожаловалась в генеральную прокуратуру РФ и мэрию Москвы на спектакль "Первый хлеб" с участием Ахеджаковой. В организации заявили, что получают "многочисленные обращения от ветеранов". В том числе авторы жалобы сообщают о "чрезмерном использовании ненормативной лексики", а также "неприкрытой пропаганде однополой любви" в спектакле.

6 августа Соловьев в новом эпизоде своего шоу "Соловьев LIVE" снова упомянул Ахеджакову, заявив, что она "непонятно за что мстит российскому народу и власти".

Теги: Лия Ахеджакова, Алексей Панин, Владимир Соловьев, скандал
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