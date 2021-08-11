Панин: Самое главное, что хотел сказать – Соловьев лжец и подлец. Он просто наваливает говна на вентилятор

Панин о Соловьеве: Честно скажу – я с ним на одном поле даже срать садиться не хочу Фото: actor_ap / Instagram

"Вступать в диалог с Владимиром Соловьевым и вообще ему отвечать – это себя не уважать. Поэтому честно скажу – я с ним на одном поле даже срать садиться не хочу. Но, видя, что происходит сейчас в его студии, хочется прокомментировать", – заявил Панин на камеру.

Он совместил ролик с фрагментами передачи Соловьева, в которой пропагандист комментирует обещание Панина выплатить вознаграждение за плевок ему "в рожу".

"Это Алексей Панин – очень хороший артист. Но как артист он давно умер, зато возродился как извращенец. Он решил выступить и защитить честь гражданки [российской актрисы Лии] Ахеджаковой. Вам это кажется нормальным? Он, несмотря на гигантские долги, почему-то легко мог покинуть территорию РФ и сейчас находится в Испании", – завил Соловьев.

Панин согласился с тезисом пропагандиста о том, что он хороший артист.

"Тут действительно ни дать ни взять, я действительно очень хороший артист. Спасибо, оценили. Что касается извращенца – тут тоже не соврал. Но извращенцы, конечно, в кавычках. Потому что то, что делают взрослые люди по обоюдному согласию, нельзя назвать извращениями", – отметил артист.

По словам Панина, в остальном Соловьев озвучил ложные факты.

"Самое главное, что я хотел сказать – Соловьев лжец и подлец. Даже в этом видео обо мне он умудрился зачем-то врать. У меня нет никаких долгов в РФ. Я не должен РФ ни копейки. Все, что я был должен, я давно отдал. И зачем Соловьев валит все в одну кучу?.. Понятно только одно, что он просто наваливает говна на вентилятор, чтобы это летело в разные стороны. И люди, когда на них говно летит, не разбираются же – они просто в говне и обтекает", – резюмировал Панин.

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