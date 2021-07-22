В России на театр "Современник" пожаловались в прокуратуру из-за "оскорбления ветеранов" в монологе Ахеджаковой

В "Офицеры России" заявили, что получают "многочисленные обращения от ветеранов". В том числе авторы жалобы сообщают о "чрезмерном использовании ненормативной лексики", а также "неприкрытой пропаганде однополой любви" в спектакле.

Приводится также фрагмент монолога, которым героиня спектакля, по мнению организации, "буквально плюнула в душу всем поколениям ветеранов".

По сюжету героиня Ахеджаковой в состоянии алкогольного опьянения оказывается на кладбище, где похоронен ее муж. Рядом с его могилой якобы упокоен Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны.

Героиня обращается к ветерану: "Да! Герой ты, вроде как. Ты ж в Великую нашу самую Отечественную воевал. У тебя так и было там что-то про это написано: "Герой Советского Союза". Да, "За оборону Киева" там, "За оборону Кавказа" медали, да? Да. Значит, Салимхан где-то рядом. Ну что, герой? Вот. Раскатали вас тут. Навоевался там? Защитил наше спокойствие? А? Говнюк? Где оно, наше спокойствие? За...ли вы, прям, со своей войной носитесь! Защитили? И чо? Я вот что-то не поняла! Вы там совсем прип...нутые? Вам сверху ничо не видно? Нам вот не видно ниоткуда. Или снизу? Снизу, конечно, вы ж там перегасили друг…"

Премьера спектакля "Первый хлеб" по пьесе Рината Ташимова состоялась 19 июля. На сайте "Современника" сообщается, что постановка рассказывает об "обычных людях, живущих в очень маленьком городе на очень большой реке".

"Они зависли где-то в безвременье – между настоящим и прошлым, цивилизацией и социальными пережитками. В центре спектакля оказывается поколение молодых людей, у которых как будто нет почвы под ногами.... Быть свободными – невиданная роскошь для представителей этого поколения. Позволить подобное себе может разве что бабушка Нурия (героиня Лии Ахеджаковой) – острая на язык, немного юродивая и при этом обладающая какой-то вселенской мудростью", – говорится в описании пьесы.

"Офицеры России" потребовали изменить спектакль к 23 июля, когда его должны показать на сцене во второй раз.