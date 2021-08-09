Панин объявил вознаграждение €500 тому, кто плюнет российскому пропагандисту Соловьеву "в рожу"

"Обращаюсь ко всем, кто увидит эту гниду! Пожалуйста, плюньте при встрече ему в рожу! Я понимаю, что он больной и обращать на него внимания не следует, но то, что он позволил себе говорить в адрес [российской актрисы] Лии Ахеджаковой, переходит все границы! Я заплачу €500. Больше не могу, извините! Снимите видео, пришлите мне, и я сразу переведу вам деньги", – написал актер.

Контекст:

6 августа Соловьев в своем пропагандистском шоу "Соловьев Live" показал фрагмент видео, снятое во время театральной постановки "Первый хлеб" на сцене московского театра "Современник" с участием Ахеджаковой. В обнародованном ролике был показан поцелуй мужчин-актеров. Рядом с ними на сцене стояла Ахеджакова с транспарантом "На выкуп из чеченского плена". Пропагандист, комментируя видео, заявил, что "некогда блестящая" актриса попала "в лапы ЛГБТ" и превратилась в "стареющее посмешище".

23 июля организация "Офицеры России" пожаловалась в генеральную прокуратуру РФ и мэрию Москвы на спектакль "Первый хлеб" с участием Ахеджаковой. В организации заявили, что получают "многочисленные обращения от ветеранов". В том числе авторы жалобы сообщают о "чрезмерном использовании ненормативной лексики", а также "неприкрытой пропаганде однополой любви" в спектакле.