"Папа – лев". Волочкова рассекретила лицо своего нового мужчины

31 декабря 2021 года Волочкова сообщила, что встречает Новый год с новой "влюбленностью" Фото: volochkova_art / Instagram

Видео Волочкова сделала в салоне машины. Она снимала сына своего нового мужчины, который сидел на заднем сидении в маске тигра. На несколько секунд в кадре оказалось лицо папы мальчика.

"Кирилл у нас тигренок. Папа – лев", – сообщил избранник балерины в ролике. Волочкову он назвал Настеной.

Скриншот: volochkova_art / Instagram