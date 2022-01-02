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02 января, 2022
 
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"Вульгарная стареющая тетя, которая всем доказывает, что еще на коне". Волочкова снялась голой в бане

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Новое фото Анастасии Волочковой вызвало столько критики, что балерина его удалила из своего аккаунта в соцсети
Новое фото Анастасии Волочковой вызвало столько критики, что балерина его удалила из своего аккаунта в соцсети
Фото: volochkova_art / Instagram

Российская балерина, бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова 1 января разместила в Instagram фото из своей домашней бани, на стенах которой вырезаны силуэты балерин. На снимке 45-летняя балерина позировала полностью обнаженной, прикрыв интимные части тела новогодним "дождиком".

Меньше чем за час фото прокомментировали более сотни пользователей сети, причем большая часть комментариев была негативной. После шквала критики Волочкова удалила фотографию.

"Вульгарная стареющая тетя, которая всем доказывает, что еще на коне. Но это так мерзко, не для балерины ее уровня", – прокомментировала снимок dinara_karagoziva.

"Как мне жалко вашу маму и дочь. Как же им стыдно и неловко за вас, Настя! Подумайте о них, прежде чем выкладывать такие фото", – посоветовала natala1690.

"А где новогодний шпагат?" – поинтересовался bezrukov8315.

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причинами увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, а в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).

Теги: Анастасия Волочкова, балерина, фото, баня
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