"Вульгарная стареющая тетя, которая всем доказывает, что еще на коне". Волочкова снялась голой в бане

Новое фото Анастасии Волочковой вызвало столько критики, что балерина его удалила из своего аккаунта в соцсети Фото: volochkova_art / Instagram

Меньше чем за час фото прокомментировали более сотни пользователей сети, причем большая часть комментариев была негативной. После шквала критики Волочкова удалила фотографию.

"Вульгарная стареющая тетя, которая всем доказывает, что еще на коне. Но это так мерзко, не для балерины ее уровня", – прокомментировала снимок dinara_karagoziva.

"Как мне жалко вашу маму и дочь. Как же им стыдно и неловко за вас, Настя! Подумайте о них, прежде чем выкладывать такие фото", – посоветовала natala1690.

"А где новогодний шпагат?" – поинтересовался bezrukov8315.

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Скриншот: volochkova_art / Instagram Скриншот: volochkova_art / Instagram Скриншот: volochkova_art / Instagram Скриншот: volochkova_art / Instagram Скриншот: volochkova_art / Instagram Скриншот: volochkova_art / Instagram Скриншот: volochkova_art / Instagram Скриншот: volochkova_art / Instagram