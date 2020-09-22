  "Папа". Валерия Гай Германика сняла фильм о своем отчиме

Российский режиссер Валерия Гай Германика представила фильм о своем отчиме Александре Брауне, тяжело переживающем смерть своей супруги.

Германика взяла отчество "Александровна" от своего отчима Скриншот: Artdocfest / YouTube

Российский режиссер Валерия Гай Германика сняла документальный фильм "Папа" об отчиме, Александре Брауне, который ее воспитал. Об этом сообщает Meduza.

"По сути, это полнометражный монтаж снятого по преимуществу ею самой хоум-видео. Будто принимая вызов, Германика отвечает на незаданный вопрос о границах ответственности режиссера, который бесцеремонно копается в чужих судьбах, скрывая от нескромных глаз собственную", – отметил кинокритик издания Meduza Антон Долин.

Главному герою за 90 лет, и он тяжело переживает смерть жены, матери Германики Натальи.

Картина приняла участие в фестивале "Артдокфест" в 2020 году.

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Видео: Artdocfest / YouTube

Валерия Гай Германика родилась 1 марта 1984 года. Ее биологический отец – журналист Игорь Дудинский. Режиссер взяла себе отчество Александровна – по отчиму.

Наиболее известные фильмы и сериалы Гай Германики – "Все умрут, а я останусь", "Школа", "Краткий курс счастливой жизни", "День рождения инфанты".

"Артдокфеест" – международный фестиваль авторского документального кино, представляющий неформатные документальные фильмы всех жанров и направлений. В 2020 году он стартует 26 ноября. Проводится в Риге.