"Папина дочка". 31-летняя Аннушка Делон сделала селфи с 86-летним отцом

"Папина дочка", – подписала она фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Контекст:

Аннушка Делон родилась в 1990 году. Ее мать – голландской модель Розали ван Бремен. Делон состояла с ней в отношениях с 1987-го года по 2001. В 1994 году у них также родился сын Ален-Фабьен.

От предыдущих отношений у актера есть два сына.

Аннушка Делон дебютировала в кино в 12 лет.

После полномасштабного вторжения РФ Делон поддержал Украину, а также принял приглашение украинского президента Владимира Зеленского приехать в страну.