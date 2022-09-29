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29 сентября, 2022
 
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"Папина дочка". 31-летняя Аннушка Делон сделала селфи с 86-летним отцом

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Аннушка единственная дочь Делона
Аннушка – единственная дочь Делона
Фото: ЕРА

Дочь французского актера Алена Делона, 31-летняя французская модель и актриса Аннушка Делон 29 сентября опубликовала в Instagram селфи, на котором запечатлена в обнимку со своим 86-летним отцом.

"Папина дочка", – подписала она фото.

Контекст:

Аннушка Делон родилась в 1990 году. Ее мать –  голландской модель Розали ван Бремен. Делон состояла с ней в отношениях с 1987-го года по 2001. В 1994 году у них также родился сын Ален-Фабьен. 

От предыдущих отношений у актера есть два сына.

Аннушка Делон дебютировала в кино в 12 лет. 

После полномасштабного вторжения РФ Делон поддержал Украину, а также принял приглашение украинского президента Владимира Зеленского приехать в страну.

Теги: актер, семья, Ален Делон
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