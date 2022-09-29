"Папина дочка". 31-летняя Аннушка Делон сделала селфи с 86-летним отцом

"Папина дочка", – подписала она фото.
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Аннушка Делон родилась в 1990 году. Ее мать – голландской модель Розали ван Бремен. Делон состояла с ней в отношениях с 1987-го года по 2001. В 1994 году у них также родился сын Ален-Фабьен.
От предыдущих отношений у актера есть два сына.
Аннушка Делон дебютировала в кино в 12 лет.
После полномасштабного вторжения РФ Делон поддержал Украину, а также принял приглашение украинского президента Владимира Зеленского приехать в страну.